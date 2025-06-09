Фронту потрібні скоби

Керівник громадської організації «Патріот Кіровоградщини» Вадим Нікітін везе на фронт черговий важливий вантаж. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці і більш детально розповів «УЦ».

На Вовчанський напрямок їдуть 12 приладів нічного бачення для важкої і легкової військової техніки ЗСУ. Їх передали друзі з Канади. Завдяки цим приладам хлопці можуть пересуватися на транспорті вночі, не вмикаючи фари. Ветеран, захисник Бахмута пан Руслан передає побратимам потужний акумулятор. Продукти харчування, медичні засоби, засоби гігієни – від волонтерів, наших співвітчизників, які збирають допомогу для ЗСУ у супермаркетах Риму. Ароматні сигари з Куби, кава, взуття і багато корисних речей – від Богдана Пивоварчука з Канади. Вологі серветки, кава і посуд – від пані Олени Карамушки. «І не важливо, з якого куточка світу, у яких обсягах надходить допомога для ЗСУ. Важливо, щоб ми вистояли», – зазначив Нікітін.

Вадим Леонтійович сказав, що з трьох напрямків фронту отримав прохання від захисників привезти скоби. Вони потрібні для будування бліндажних укриттів. «Зі скобами допомагає вчитель із села Шишкиного Юрій Віляда. Я йому зателефонував, він сказав, що може передати 60 скоб. Ще 200 я куплю. Але це все одно крапля, адже потрібно багато», – зазначив Вадим.

Бліндажі потрібні не лише для фронту, а й навчальним центрам, куди ворог також лупить. Хлопці все роблять своїми руками і з допомогою волонтерів.

– Це треба ставити на потік, – переконаний Нікітін. – Вже маємо готуватися до зими. Фортифікаційні споруди, які будуються, то таке. Важливо те, що роблять бійці. Їм потрібні будівельні матеріали, а також скоби. Людей для їх виготовлення можна знайти, головне – метал. Переконаний, що жодна військова частина не відмовиться від скоб, буде вдячна. Якщо вони потрібні в трьох точках, куди я везу, то потрібні всюди.

Потрібні також плівка, цвяхи, затіняюча сітка і інші будматеріали. З цим регулярно допомагають люди, які одинадцять років невтомно підтримують ЗСУ, – Олександр Скічко і Володимир Стрижньов. Вдячний багатьом справжнім людям.

Мені подобається все, що несе користь для захисту України. Не подобається бездіяльність, «відмороженість» частини населення України, яка і до цього часу сподівається, що війна їх не торкнеться. Беріть приклад з дієвих людей. Завдяки їх участі будуються такі бліндажні укриття на різних напрямках фронту.