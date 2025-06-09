Ми часто іронізуємо з приводу принца на білому коні, про якого мріє кожна дівчина. А дарма. Мрії збуваються. Це довів кропивничанин Богдан Зіненко.

Хлопець – військовослужбовець, захищає південь країни. Командування дало йому відпустку з приводу весілля. Мав намір освідчитися коханій – Анастасії Фурсі з Кривого Рогу, приїхавши на коні. Але війна по-своєму корегує наміри, тому свій задум здійснив в день весілля.

Готувався сюрприз для нареченої, про який знали всього кілька людей. Серед них – співробітники реабілітаційного центру «Хіппос», до яких Богдан звернувся з проханням навчити його їздити верхи. Зізнався, що ніколи в житті цього не робив, тому був наполегливим і старанним учнем.

В «Хіппосі» утримується лагідна кобила на ім’я Аляска. До того ж вона дуже красива. Її також готували до сюрпризу – ретельно вимили та розчесали. Вздовж невеличкого відрізку проїжджої частини на Новомиколаївці в очкуванні стояли рідні наречених. Вершника у вишиванці і з весільним букетом помітили здалеку. Красень! Доволі впевнено тримався в сідлі. Сюрприз вдався. Анастасія була так вражена, що не могла знайти слів, аби висловити свої відчуття. Сказала, що Богдан вражає її сюрпризами з першого дня знайомства, на що наречений зазначив: «Сьогодні це лише перший сюрприз. На тебе очікує ще декілька».

А ще наречений сказав, що весілля буває раз в житті. А наречена – що покохала Богдана за те, що він найкращий у світі. Довгої щасливої долі вам, молодята!