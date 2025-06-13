Бесплатная реабилитация: кто, как и где может ее получить

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После болезней, операций, травм и ранений: украинцы могут получить бесплатную реабилитацию

За последние полтора года 600 тыс. украинцев получили бесплатную реабилитационную помощь. Сейчас ее оказывают в 555 медицинских учреждениях – там в основном сделан ремонт, есть необходимое оборудование и специалисты.

Об этом сообщает глава партии “Слуга Народу”, народный депутат Елена Шуляк.

“С реабилитацией в Украине связано много стереотипов. Например, что в такой медицинской услуге нуждаются только люди с инвалидностью, или что реабилитация сводится исключительно к электрофорезу, ваннам, грязям, минеральной воде. На самом деле реабилитация – это комплекс вмешательств и упражнений, который позволяет человеку после болезни, операции, ранения или травмы максимально восстановить свою привычную повседневную жизнь.

Именно такую реабилитацию – доказательную, доступную и, главное, бесплатную – государство выстраивает системно уже некоторое время. Речь идет не об отдельных изменениях, а о фактическом развитии новой системы реабилитации, переходе от неэффективных советских к лучшим мировым практикам. И партия “Слуга Народу” на всех уровнях – в парламенте, в областных и городских советах, в громадах – всегда поддерживает и будет поддерживать все решения, направленные на оснащение, развитие инфраструктуры реабилитационных отделений и в целом совершенствование этого направления”, – отмечает Елена Шуляк.

Чтобы начать реабилитацию, добавляют в партии “Слуга Народу”, достаточно электронного направления от семейного или лечащего врача. Восстановление проходит стационарно или амбулаторно.

Стационарная реабилитация – когда пациент круглосуточно находится в больнице. В таком случае он проходит реабилитацию минимум две недели, при этом ежедневно процедуры продолжаются не менее трех часов. Амбулаторная реабилитация – когда пациент приходит в больницу в назначенное время. Тогда помощь длится также две недели и минимум по одному часу в день. В зависимости от тяжести травмы пациент может проходить от двух до восьми таких циклов реабилитации в год.

Реабилитация – это комплексный процесс, в котором невозможно ограничиться только одним специалистом. Необходимы мультипрофильные специалисты, мультидисциплинарные команды, которые умеют и знают, как оказывать реабилитационную помощь как с момента появления травмы или симптомов, так и при хроническом проявлении.

Сначала в медучреждении пациента обследует врач физической и реабилитационной медицины, а затем к процессу подключается команда, в частности: физический терапевт, эрготерапевт, психолог, протезист (в случае ампутации), терапевт речи и языка (при необходимости). В дальнейшем, говорят в партии “Слуга Народу”, эти специалисты совместно с пациентом разработают “дорожную карту” реабилитации, которая учитывает пожелания и потребности пациента, чтобы привести к ожидаемому результату – например, снова водить автомобиль, рисовать и т.д.

В партии “Слуга Народу” подчеркивают, что формирование современной системы реабилитации – это один из флагманских проектов Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, которую разрабатывали и реализуют под эгидой Первой леди Елены Зеленской.

Напомним, как ранее сообщала глава партии “Слуга Народу”, народный депутат Елена Шуляк, в этом году государство планирует строительство и обновление 15 важных больниц в 12 регионах, а также закупку нового и передового медицинского оборудования.