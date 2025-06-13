ШІ для життя і роботи: кропивничани можуть пройти безкоштовний онлайн-курс зі штучного інтелекту

У Кропивницькому стартує безкоштовний онлайн-курс зі штучного інтелекту для дорослих. Містян навчатимуть працювати з найпопулярнішими ШІ-інструментами, створювати контент, а також безпечно інтегрувати штучний інтелект у повсякденне життя та професійну діяльність. Курс розрахований як на початківців, так і на тих, хто вже має базові знання та хоче розширити свої навички.

Про це повідомляють організатори — освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр Онлайн. За словами директорки платформи Вікторії Захарової, програма навчання спеціально розроблена, аби дати практичні навички роботи з сучасними технологіями штучного інтелекту.

«Штучний інтелект давно перестав бути чимось складним чи недосяжним. Це технологія, яку може використовувати кожен для роботи чи особистих цілей. Наш курс — це максимально простий і практичний вступ до ШІ. Ми покажемо, як правильно формулювати запити до нейромереж, створювати якісний контент, уникати типових помилок, і найголовніше — як робити це безпечно та ефективно», — розповідає Вікторія Захарова.

Спікерка курсу — Оксана Носова, викладачка вищої категорії та експертка з інтеграції штучного інтелекту в освіту. У програмі 6 занять, на яких учасники:

розберуться, як працюють нейромережі та де саме використовують штучний інтелект сьогодні;

навчаться створювати тексти за допомогою ШІ-асистентів;

опанують створення зображень, інфографіки та презентацій;

дізнаються, як автоматично генерувати відео та анімації;

отримають практичні навички з озвучки текстів, створення аудіо-контенту та музики за допомогою ШІ.

Заняття проходитимуть онлайн на платформі Google Meet, участь безкоштовна. Для навчання потрібен ноутбук чи ПК. Орієнтовний початок курсу — липень, після набору достатньої кількості учасників. Для участі достатньо зареєструватись за цим посиланням.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Важлива складова проєкту – платформа Гончаренко Центр. Онлайн, що пропонує безкоштовні уроки іноземних мов для всіх охочих.