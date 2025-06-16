Мобінг на роботі: як розпізнати цькування та що з цим робити

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Влас. інф.
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13:57
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Тривалий психологічний тиск, плітки, ігнорування в колективі, безпідставне позбавлення премій — усе це може бути не просто «робочими непорозуміннями», а мобінгом.

 

За такі дії передбачена відповідальність, яка — розповідають юристи системи надання БПД.

 

Що таке мобінг

 

Мобінг — це систематичне та навмисне цькування з боку колег або керівництва. Мета якого змусити людину змінити умови праці.

 

Не є мобінгом

 

  • вимога роботодавця виконання ваших посадових обов’язків
  • зміна посади або умов праці, яка передбачена законодавством або трудовим чи колективним договором

 

Якщо ви стали жертвою мобінгу

 

Зверніться до:

  • свого керівника або роботодавця
  • Державної служби України з питань праці
  • до суду

 

Відповідальність за мобінг

Закон передбачає адміністративну відповідальність:

 

  • штраф для громадян — від 850 до 1700 грн;

 

  • для посадовців чи ФОПів — від 1700 до 3400 грн;

 

  • або громадські роботи (від 20 до 60 годин — залежно від ситуації).

 

Якщо цькування повторюється або вчинене групою осіб — суми штрафів подвоюються.

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