Мобінг на роботі: як розпізнати цькування та що з цим робити

Тривалий психологічний тиск, плітки, ігнорування в колективі, безпідставне позбавлення премій — усе це може бути не просто «робочими непорозуміннями», а мобінгом.

За такі дії передбачена відповідальність, яка — розповідають юристи системи надання БПД.

Що таке мобінг

Мобінг — це систематичне та навмисне цькування з боку колег або керівництва. Мета якого змусити людину змінити умови праці.

Не є мобінгом

вимога роботодавця виконання ваших посадових обов’язків

зміна посади або умов праці, яка передбачена законодавством або трудовим чи колективним договором

Якщо ви стали жертвою мобінгу

Зверніться до:

свого керівника або роботодавця

Державної служби України з питань праці

до суду

Відповідальність за мобінг

Закон передбачає адміністративну відповідальність:

штраф для громадян — від 850 до 1700 грн;

для посадовців чи ФОПів — від 1700 до 3400 грн;

або громадські роботи (від 20 до 60 годин — залежно від ситуації).

Якщо цькування повторюється або вчинене групою осіб — суми штрафів подвоюються.