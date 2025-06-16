Тривалий психологічний тиск, плітки, ігнорування в колективі, безпідставне позбавлення премій — усе це може бути не просто «робочими непорозуміннями», а мобінгом.
За такі дії передбачена відповідальність, яка — розповідають юристи системи надання БПД.
Що таке мобінг
Мобінг — це систематичне та навмисне цькування з боку колег або керівництва. Мета якого змусити людину змінити умови праці.
Не є мобінгом
- вимога роботодавця виконання ваших посадових обов’язків
- зміна посади або умов праці, яка передбачена законодавством або трудовим чи колективним договором
Якщо ви стали жертвою мобінгу
Зверніться до:
- свого керівника або роботодавця
- Державної служби України з питань праці
- до суду
Відповідальність за мобінг
Закон передбачає адміністративну відповідальність:
- штраф для громадян — від 850 до 1700 грн;
- для посадовців чи ФОПів — від 1700 до 3400 грн;
- або громадські роботи (від 20 до 60 годин — залежно від ситуації).
Якщо цькування повторюється або вчинене групою осіб — суми штрафів подвоюються.
Мобінг на роботі: як розпізнати цькування та що з цим робити