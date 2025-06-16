В Україні запускають нову модель соцдопомоги: що зміниться з 1 липня

З 1 липня в Україні починає діяти нова програма базової соціальної допомоги. Це експериментальний проєкт, що спрощує систему виплат: замість кількох різних допомог сім’ї отримуватимуть одну — єдину і більш зрозумілу. Хто має право на цю допомогу, як розраховуватиметься сума і що потрібно знати перед подачею документів — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Що таке базова соціальна допомога?

Базова соціальна допомога — це виплата для всієї родини, яка об’єднує кілька видів підтримки. Гроші нараховуються на шість місяців і можуть автоматично продовжуватися. Отримувати їх буде один із членів сім’ї — уповноважений представник.

«Це зручний формат. Раніше люди мали окремо подавати заявки на різні види допомог: малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, багатодітним родинам тощо. Тепер усе спрощено — базова допомога охоплює одразу кілька напрямів підтримки», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Проєкт впроваджується відповідно до постанови Кабміну №371 від 25 березня 2025 року.

Хто зможе отримати допомогу?

Від 1 липня подати заявку можуть ті родини, які вже отримують такі виплати: допомогу малозабезпеченим сім’ям, допомогу на дітей одиноким матерям, допомогу на дітей із багатодітних сімей, а також тимчасову допомогу дітям у разі несплати аліментів або відсутності одного з батьків.

З 1 жовтня до програми зможуть долучитися й інші сім’ї, які на момент звернення відповідатимуть встановленим критеріям. Це зроблено для того, щоб більше людей могли отримати підтримку.

Взяти участь у програмі можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також біженці або люди, які потребують додаткового захисту.

Як визначають, хто входить до складу сім’ї?

Сім’єю вважаються люди, які разом проживають, ведуть спільний побут і мають взаємні права та обов’язки. Тобто це не лише подружжя і діти, а й, наприклад, бабусі чи інші родичі, які реально живуть разом. Одинока особа також вважається сім’єю і може оформити допомогу.

Який розмір допомоги?

Розмір допомоги залежатиме від кількості членів родини та її доходів за останні три місяці.

На першого члена сім’ї передбачено 4500 гривень. Кожен наступний член сім’ї додасть до суми ще 3150 гривень (це 70% від основної суми).

Для людей пенсійного віку, які не мають права на пенсію через недостатній страховий стаж, діють окремі суми: від 2385 гривень до 3960 гривень, залежно від кількості років стажу.

Важливо розуміти: якщо родина має дохід, його врахують під час розрахунку допомоги. Тобто чим нижчий дохід сім’ї, тим більшою буде фактична виплата.

Як оформити допомогу?

Заяву можна подати особисто до Пенсійного фонду України або онлайн. Потрібно заповнити заяву про намір отримати допомогу, заяву про її призначення і додати документи: паспорт, ідентифікаційний код, за потреби — свідоцтво про народження дитини.

У яких випадках допомогу можуть не призначити?

Є ряд умов, через які в отриманні допомоги можуть відмовити.

Передусім це стосується працездатних членів сім’ї (віком 18–60 років), які не працювали, не навчалися, не служили і не шукали роботу протягом останніх трьох місяців. Але є винятки — якщо людина, наприклад, доглядала за маленькою дитиною, особою з інвалідністю або літньою людиною, або надавала соціальні послуги.

Також відмову можна отримати, якщо за останній рік сім’я робила великі покупки — житло, авто, дорогі товари чи послуги на суму понад 100 тисяч гривень. Це ж стосується купівлі валюти чи банківських металів понад цю суму або наявності значних заощаджень на депозитах.

Окремо враховують наявність у власності другої квартири або будинку (якщо це не житло на окупованій території чи зруйноване), а також більше ніж одного автомобіля віком до 15 років. І тут також є винятки — наприклад, не враховують авто, яке куплено для особи з інвалідністю чи отримане через органи соцзахисту.

Що важливо знати перед подачею заявки?

«Перед зверненням варто дуже уважно ознайомитися з усіма умовами. Якщо при подачі документів не вказати важливі обставини, а згодом фахівці дізнаються про них через реєстри — виплату припинять, а гроші доведеться повернути. Тому радимо заздалегідь консультуватися і подавати тільки достовірну інформацію», — підкреслює Микола Брюховецький.

За потреби отримати юридичну консультацію можна звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.