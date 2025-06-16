В усьому винувата секретарка

Співробітники Служби безпеки спільно зі слідчими Національної поліції викрили секретарку гарнізонної військово-лікарської комісії на вимаганні хабарів від військовослужбовців ЗСУ, які зазнади поранень у ході боїв на фронті.

За матеріалами справи, службовиця 1971 р.н. «вирішувала» питання про непридатність поранених бійців до подальшої військової служби за 50 тисяч гривень.

За таку суму вона гарантувала прискорений та безперешкодний процес проходження військово-лікарської комісії, а також прийняття рішення ВЛК щодо надання статусу «непридатний до військової служби». В подальшому оформлені документи давали можливість виключення з військового обліку.

Правоохоронці затримали зловмисницю «на гарячому» під час одержання майже 1 тис. доларів США від пораненого військовослужбовця за висновок ВЛК про непридатність.

Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

У Подільському районному суді Кропивницького підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 60 прожиткових мінімумів (181 тисяча 680 гривень).

Звісно, що в кожній структурі, хоч державній, хоч приватній, секретарка забезпечує доступ до головних кабінетів, але рішення приймає не вона. Тож чим (а точніше, ким) закінчується кримінальний ланцюжок у гарнізонній ВЛК, ми, можливо, ще дізнаємося.