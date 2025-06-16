Звертайтесь, допоможемо!

Декілька разів ми писали про те, що квіткова мафія в Кропивницькому процвітає, а нікому з влади та правоохоронних органів і діла немає. Тож мільйони бюджетних (читай – наших з вами) грошей ідуть в кишені «бабусь», які торгують краденими з громадських клумб рослинами на базарах.

І ось нарешті, після чергового гучного повідомлення у соцмережах головної агрономки підприємства «Благоустрій» Альони Ворони про ще декілька крадіжок тільки-но висаджених квітів, ми вирішили офіційно, на сторінках «УЦ» звернутися до новопризначеного керівника Нацполіції в області Андрія Дуброви з проханням примусити міських правоохоронців працювати. В понеділок в редакцію зателефонувала пані Альона і розповіла, що наші спільні зусилля таки подіяли.

До неї приїхали представники поліції, вона провезла їх майже по всьому місту, щоб показати, чому з’явилася ця публікація в газеті. Пані Альона також наголосила на необхідності постійного патрулювання Центрального скверу, поки там хоч щось залишилось. І сьогодні їй зателефонували з поліції з повідомленням, що за вихідні жодної неприємної пригоди з квітами не трапилося! Дякуємо пану Дуброві за оперативність.

Але найцікавіше булоі згодом. У середу знову зателефонувала пані Альона і розповіла, що у ніч проти середи правоохоронці таки затримали чоловіка, який крав лаванду на колі біля аеропорту. Окрім того, що на нього склали адмінпротокол, він, як пишуть деякі місцеві ЗМІ, «відшкодував громаді завдані збитки», висадивши нові кущі лаванди замість вкрадених.

Отже, пишіть, телефонуйте в «УЦ». Будемо спільними зусиллями дбати про наше місто. А головне – не будьте байдужими.