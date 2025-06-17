Держава посилює спроможність ветеранського спорту – нардеп Олена Шуляк

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Держава системно та централізовано розвиватиме ветеранський спорт

Очільниця “Слуги Народу” Олена Шуляк: Парламент ухвалив важливе рішення для ветеранського спорту

Відтепер централізованим розвитком ветеранського спорту займатиметься Міністерство у справах ветеранів. Нещодавно таке рішення ухвалила Верховна Рада.

“Парламент закріпив розвиток ветеранського спорту як один із головних напрямів роботи Мінветеранів. Це велика перемога для всієї спільноти, оскільки таке рішення дає імпульс для розвитку цього спорту, підкріплює його системними рішеннями. Створюється єдина система координації ветеранського спорту, яка дасть змогу розширити структуру ветеранських організацій, посилити рівень підготовки команд до міжнародних змагань, збільшити кількість змагань і їхню локалізацію на обласному й районному рівнях. Це все разом стане не тільки хорошим інструментом реабілітації, а й можливістю будувати якісну комунікацію серед самих захисників”, – заявляє очільниця партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

Вона додає, що фізична активність має бути невідкладною частиною адаптації ветеранів до цивільного життя, і політична сила “Слуга Народу” на всіх рівнях буде підтримувати подібні ініціативи та рішення.

Так, наприклад, ще в 2023 році Федерація стронгмену України (ФСУ) за підтримки Олени Шуляк та низки депутатів від “Слуги Народу” започаткували проєкт “Сильні України”. Це – всеукраїнські змагання серед ветеранів. Учасники змагаються в чотирьох видах спорту: веслування на тренажері, жим лежачи, аеробайк (повітряні велотренажери) та ривок гирі.

На цей час відбулися вже 14 таких змагань: у Звягелі (Житомирська область), Дніпрі, Житомирі, Києві, Львові, Рівному, Хмельницькому, Ужгороді та двічі в Полтаві, Одесі й Кропивницькому. Участь у кожних змаганнях беруть по кілька сотень ветеранів, а заходи відвідують по кілька тисяч глядачів.

“Ми бачимо, що наш проєкт “Сильні України” вже став ефективною платформою, яка заряджає й мотивує ветеранів рухатися вперед, об’єднуватися навколо спільних цінностей, підтримувати та розуміти один одного – як рівний рівного. Кожен учасник цих змагань – це приклад мужності та відданості, що надихає нас усіх. Тому “Сильні України” – це не лише спортивний захід, а й символ нашої вдячності та підтримки українським Героям”, – говорить Олена Шуляк.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, в 2025 році держава запланувала спрямувати на підтримку ветеранів 10,5 млрд грн. У планах – розвивати як наявні ветеранські програми, так і запроваджуватися нові, щоб приділити значну увагу й висловити повагу до кожного захисника та захисниці.