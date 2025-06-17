Государство усиливает потенциал ветеранского спорта – нардеп Елена Шуляк

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Государство системно и централизованно будет развивать ветеранский спорт

Глава “Слуги Народу” Елена Шуляк: Парламент принял важное решение для ветеранского спорта

Отныне централизованным развитием ветеранского спорта будет заниматься Министерство по делам ветеранов. Недавно такое решение приняла Верховная Рада.

“Парламент закрепил развитие ветеранского спорта как одно из главных направлений работы Минветеранов. Это большая победа для всего сообщества, поскольку такое решение дает импульс развитию этого спорта, подкрепляет его системными решениями. Создается единая система координации ветеранского спорта, которая позволит расширить структуру ветеранских организаций, усилить уровень подготовки команд к международным соревнованиям, увеличить количество соревнований и их локализацию на областном и районном уровнях. Все это вместе станет не только хорошим инструментом реабилитации, но и возможностью налаживать качественную коммуникацию среди самих защитников”, – заявляет глава партии “Слуга Народу”, народный депутат Елена Шуляк.

Она добавляет, что физическая активность должна быть неотъемлемой частью адаптации ветеранов к гражданской жизни, и политическая сила “Слуга Народу” на всех уровнях будет поддерживать подобные инициативы и решения.

Так, например, еще в 2023 году Федерация стронгмена Украины (ФСУ) при поддержке Елены Шуляк и ряда депутатов от “Слуги Народу” запустила проект “Сильные Украины”. Это – всеукраинские соревнования среди ветеранов. Участники соревнуются в четырех видах спорта: гребля на тренажере, жим лежа, аэробайк (воздушные велотренажеры) и рывок гири.

На данный момент уже состоялось 14 таких соревнований: в Звягеле (Житомирская область), Днепре, Житомире, Киеве, Львове, Ровно, Хмельницком, Ужгороде и дважды в Полтаве, Одессе и Кропивницком. В каждом турнире участвуют по несколько сотен ветеранов, а мероприятия посещают по несколько тысяч зрителей.

“Мы видим, что наш проект “Сильные Украины” уже стал эффективной платформой, которая заряжает и мотивирует ветеранов двигаться вперед, объединяться вокруг общих ценностей, поддерживать и понимать друг друга – как равный равного. Каждый участник этих соревнований – это пример мужества и преданности, который вдохновляет нас всех. Поэтому “Сильные Украины” – это не только спортивное событие, но и символ нашей благодарности и поддержки украинским Героям”, – говорит Елена Шуляк.

Напомним, как ранее сообщали в партии “Слуга Народу”, в 2025 году государство планирует направить на поддержку ветеранов 10,5 млрд грн. В планах – развивать существующие ветеранские программы и внедрять новые, чтобы уделить значительное внимание и выразить уважение каждому защитнику и защитнице.