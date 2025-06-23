Слюсаря з водоканалу викликали?

Трапилась невелика неприємність – на стику з лічильником води утворилося протікання. Для ремонту потрібно розпломбувати лічильник. Повірку лічильника робили працівники Кропивницького водоканалу. На телефонний дзвінок з проханням викликати слюсаря виявилось, що це можливо тільки за особистої присутності в абонвідділі водоканалу.

В абонвідділі почекав в черзі до адміністратора, у якого отримав бланк заяви і номерок до менеджера. Хвилин через 15 вже спілкуюсь з менеджером. На бланку заяви надруковано «опломбувати/розпломбувати». Я закреслив «опломбувати» і залишив «розпломбувати», але виявилось, що потрібно не закреслювати, а підкреслювати потрібне, пояснень на бланку немає. Крім того, потрібно вписати номер лічильника. Добре, що в телефоні знайшлося фото лічильника, звідки переписав номер, і з заявою закінчили.

Хвилин через 5 отримав рахунок і пішов сплачувати за послугу в касу, де почекав в черзі ще хвилин 5-7. Сплатив, повернувся до менеджера і ще через кілька хвилин отримав дату прибуття слюсаря. Всім відомо, що звузити час очікування майстра хоча б до обіду або після обіду неможливо, чекати потрібно протягом дня.

На звернення щодо можливості зробити все в один день виявилось, що це неможливо, тому що розпломбування та опломбування роблять робітники водоканалу, а ремонт внутрішньобудинкової мережі – працівники ЖЕО або іншої керуючої компанії.

Тому після майстра з водоканалу викликав майстра з ЖЕО, який і усунув протікання.

Тепер для виклику слюсаря для опломбування потрібно було знову особисто їхати в абонвідділ, знову писати заяву, знову стояти в чергах, знову сплачувати за послугу, і ось останнє спілкування з менеджером, яке стало вишнею на торті:

– Ви в касі сплачували карткою або готівкою?

– Карткою.

– Тоді майстер буде у вас через півтора тижня.

– А якщо б сплатив готівкою, було б раніше?

– Так, бо готівка одразу у нас, а через банк потрібно чекати…

А я, наївний, вважав, що, розраховуючись карткою, звільняю касира від необхідності надавати решту, а підприємство – від витрат на подальшу інкасацію. На мої пояснення, що кошти від банку будуть максимум завтра на рахунку, отримав відповідь, що це не так.

Тож у мене виникли питання:

– Чому я, користувач, маючи особистий кабінет на сайті Кропивницького ВКГ ОКВП «Дгіпро-Кіровоград», де є ВСЯ інформація про мене і про лічильник, не маю можливості викликати спеціаліста, не приходячи в абонентський відділ, та ще й двічі? І провести оплату онлайн?

– Чому готівковий обіг у Кропивницькому водоканалі має перевагу перед безготівковим?

– Чому немає якогось гарантійного терміну від протікання після встановлення лічильника після повірки7

З повагою Ігор Фурманов.

Від редакції. Ми готові надати площу для публікації офіційної відповіді Кропивницького водоканалу, а також передати її (відповідь) автору листа особисто.