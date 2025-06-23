Чому немає субсидії?

У червні деякі українці не отримали очікуваних субсидій та монетизації пільг. Бабусі почали з’ясовувати в сусідок, приятельок і знайомих, чи прийшли їм гроші на сплату комунальних платежів, ставили вони питання й до журналістів, чи відомо їм щось стосовно відсутності допомоги від держави.

Ми поцікавились у знайомих, яку пенсію вони отримують і чи прийшла їм у червні субсидія чи монетизація пільг. Дійсно, допомогу на оплату комунальних платежів отримали лише ті, у кого пенсія менша за 4200 гривень. У кого більша за цю суму, отримали лише пенсію.

Щоб остаточно прояснити це питання, ми зателефонували до обласного управління Пенсійного фонду України.

Відтепер, згідно постанови Кабміну, комунальні пільги надаватимуть лише в тому випадку, якщо середній дохід сім’ї не перевищує 4240 гривень. Раніше деяким категоріям громадян допомогу призначали без урахування доходів, однак через обмежені можливості державного бюджету 2025 року з січня було запроваджено єдині норми для надання пільг. Тобто громадянам, які звернулися за призначенням пільг цього року, право на допомогу встановлювали вже з огляду на дохід. Однак для тих громадян, які отримували пільги до 31 грудня минулого року включно, відповідні зміни почали застосовувати тільки після завершення опалювального сезону 2024−2025 років. Отже, остання виплата на рахунки надійшла в травні.

Чи потрібно йти до Пенсійного фонду, який опікується в тому числі питаннями пільг та субсидій на оплату комунальних послуг, і надавати якісь документи? Ні, якщо ви вже отримували субсидію або пільги і у вас немає ніяких змін в доходах, усі ваші дані є, тобто право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на новий період з січня 2025 року Пенсійним фондом України буде визначено автоматично.

Однак таку норму з єдиним підходом не застосовуватимуть до учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Не забули ми поцікавитись, чи будуть якісь зміни на опалювальний період 2025-26 року, адже взимку вартість послуг зростає в рази. Відповідь була така: якщо до початку осіннє-зимового сезону уряд не видасть якоїсь окремої постанови, то дію існуючої норми у 4240 гривень буде продовжено.

Але, як завжди, залишилось без відповіді одне запитання до уряду: чи пробував хтось із можновладців прожити місяць на 4240 гривень, з яких потрібно сплатити комуналку і хоч якось вижити?