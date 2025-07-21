Україна – своїм захисникам

Минулого тижня у Кропивницькому ветеранам війни та родинам загиблих захисників вручили грошові сертифікати на придбання житла.

Сертифікати на загальну суму понад 85 млн грн з державного бюджету отримали 40 ветеранів та троє дітей полеглих військових. Їх вручили начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович та директорка департаменту соціальної політики Міністерства у справах ветеранів України Наталія Гуменюк.

Сертификати на житло отримали:

Васалатій Віктор Сергійович – Маловисківська міська територіальна громада;

Новоукраїнська МТГ:

Кабанова Яна Василівна – донька загиблого захисника України Кабанова Василя Івановича;

Козаков Михайло Володимирович;

Куртушан Дар’я Олегівна – донька загиблого захисника України Куртушана Олега Віталійовича;

Мошнягул Олексій Іванович – син загиблого захисника України Мошнягула Івана Григоровича;

Ружицький Олексій Олександрович;

Баркар Роман Юрійович – Компаніївська СТГ;

Ковбаса Віктор Михайлович – Смолінська СТГ;

Федоров Вадим Миколайович – Дмитрівська СТГ;

Кропивницька МТГ:

Курган Микола Георгійович;

Волотко Сергій Сергійович;

Окольничий Станіслав Олегович;

Лозовський Владислав Миколайович;

Данілов Олексій Анатолійович;

Тамулевич Геннадій Олексійович;

Кудряшов Владислав Едуардович;

Богач Антон Сергійович;

Гордієнко Сергій Миколайович;

Стук Віталій Андрійович;

Біленко Ігор Миколайович;

Дроботенко Михайло Васильович;

Ткаченко Наталія Олександрівна;

Бугаєвський Роман Олександрович;

Макаров Дмитро Сергійович;

Пантюхін Олександр Володимирович;

Кривенко Денис Олександрович;

Гайворонська МТГ: Яремчук Іван Вадимович;

Долинська МТГ: Оівчик Максим Олександрович і Мирошніченко Родіон Вадимович;

Знам’янська МТГ: Ткаченко Олег Андрійович;

Кам’янецька СТГ: Пронін Сергій Валерійович;

Новомиргородська МТГ: Ткаченко Іван Миколайович, Любарський Ігор Володимирович;

Олександрійська МТГ: Ільчук Сергій Анатолійович, Виноградов Володимир Іванович, Маркір’єв Андрій Вікторович;

Світловодська МТГ: Кожухар Едуард Сергійович, Терехова Людмила Володимирівна, Рижкевич Олександр Анатолійович;

Суботцівська СТГ: Денисенко Олександр Віталійович.

Кошти фактично в область надійдуть у липні та серпні 2025 року.