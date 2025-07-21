Україна – своїм захисникам

Минулого тижня у Кропивницькому ветеранам війни та родинам загиблих захисників вручили грошові сертифікати на придбання житла.
Сертифікати на загальну суму понад 85 млн грн з державного бюджету отримали 40 ветеранів та троє дітей полеглих військових. Їх вручили начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович та директорка департаменту соціальної політики Міністерства у справах ветеранів України Наталія Гуменюк.
Сертификати на житло отримали:
Васалатій Віктор Сергійович – Маловисківська міська територіальна громада;
Новоукраїнська МТГ:
Кабанова Яна Василівна – донька загиблого захисника України Кабанова Василя Івановича;
Козаков Михайло Володимирович;
Куртушан Дар’я Олегівна – донька загиблого захисника України Куртушана Олега Віталійовича;
Мошнягул Олексій Іванович – син загиблого захисника України Мошнягула Івана Григоровича;
Ружицький Олексій Олександрович;
Баркар Роман Юрійович – Компаніївська СТГ;
Ковбаса Віктор Михайлович – Смолінська СТГ;
Федоров Вадим Миколайович – Дмитрівська СТГ;
Кропивницька МТГ:
Курган Микола Георгійович;
Волотко Сергій Сергійович;
Окольничий Станіслав Олегович;
Лозовський Владислав Миколайович;
Данілов Олексій Анатолійович;
Тамулевич Геннадій Олексійович;
Кудряшов Владислав Едуардович;
Богач Антон Сергійович;
Гордієнко Сергій Миколайович;
Стук Віталій Андрійович;
Біленко Ігор Миколайович;
Дроботенко Михайло Васильович;
Ткаченко Наталія Олександрівна;
Бугаєвський Роман Олександрович;
Макаров Дмитро Сергійович;
Пантюхін Олександр Володимирович;
Кривенко Денис Олександрович;
Гайворонська МТГ: Яремчук Іван Вадимович;
Долинська МТГ: Оівчик Максим Олександрович і Мирошніченко Родіон Вадимович;
Знам’янська МТГ: Ткаченко Олег Андрійович;
Кам’янецька СТГ: Пронін Сергій Валерійович;
Новомиргородська МТГ: Ткаченко Іван Миколайович, Любарський Ігор Володимирович;
Олександрійська МТГ: Ільчук Сергій Анатолійович, Виноградов Володимир Іванович, Маркір’єв Андрій Вікторович;
Світловодська МТГ: Кожухар Едуард Сергійович, Терехова Людмила Володимирівна, Рижкевич Олександр Анатолійович;
Суботцівська СТГ: Денисенко Олександр Віталійович.
Кошти фактично в область надійдуть у липні та серпні 2025 року.
Проєкт на рейках