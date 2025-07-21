Минулого тижня напередодні Дня української державності та Дня Берегині в художньо-меморіальному музеї Осмьоркіна було презентовано персональну виставку Зоряни Дашко «Присутність жінки». Художниця живе і працює у Кременчуці Полтавської області. Вона є учасницею міських, обласних та всеукраїнських художніх виставок.

Відкриваючи вернісаж, директорка музею Віта Чернова зазначила: «Пані Зоряна назвала свою виставку “Присутність жінки”. Жінка у нас асоціюється з народженням, з життям. А пані Зоряна за фахом акушер. Україна також асоціюється з жінкою, а ми нині стоїмо на її захисті. Символічно, що на буклеті і на афіші художниці робота “Радісна звістка”. І напевно всі ми хочемо, щоб якнайшвидше ми отримали радісну звістку про перемогу України».

Виставка є результатом спільної роботи Зоряни Дашко та кропивницьких художниць, співробітниць означеного музею Наталії Корнілової та Ольги Краснопольської. Остання так прокоментувала цю подію: «Це дуже сміливий живопис. Зоряна Дашко цікава і неординарна особистість, тому й неординарна художниця. Вона не має професійної освіти, але це абсолютно не впливає на її талант. На мою думку, можливо це і краще, що деякі самобутні художники такими і залишаються, не скачуючись в академізм. Іноді сама робота веде художника за собою до завершення. Коли він починає, у нього є якась приблизна картинка. Але якою вона буде на завершення, іноді навіть сам художник не знає. Тому на цій виставці ми бачимо живопис від душі та без обмежень. Ми бачимо поєднання таких технік, які професійний художник і не думав би навіть використати. Так само і в сюжетному плані. Зоряна шість років займалася арт-терапією у кременчуцькому шпиталі й оці арт-терапевтичні методики вона використовує й понині.

Тепер я знаю, в ній живе душа степовика. І тепер я знаю, чому вона нам така близька. І воля до простору відчувається в цих картинах теж. Всі степові архетипи перед нами».

Сама мисткиня з радістю і дитячою безпосередністю відгукнулася на привітання кропивничан, серед яких був і виступ гурту «Млинок», а також позначила невипадковість цієї події. Вона зокрема сказала: «Те, що все так склалося, це насправді співпраця – моя, ваша і наших янголів. Господь усіх так групує для того, щоб склалася така картинка, такий файлик, який в просторі щось доповнить. Можливо він справді створить присутність жінки. Глядач також є співтворцем. Коли він дивиться на картину, він бачить те, чого навіть я не завжди бачу. Тобто поле картини стає просторішим і ми з цього тривимірного світу входимо в інший вимір. Ми створюємо ті світи, які нас рятують і гармонізують. Тому присутність жінки дуже важлива. Жінка уміє генерувати енергію, яка дуже необхідна нашим чоловікам. Ми їх цим підсилюєм».

Якщо ви відвідаєте цю виставку (а вона експонуватиметься ще три тижні), ви побачите візуальну сповідь жінки, яка сповнена знаків і символів, де сюжети, форми і кольорова палітра перегукуються з народними вишивками, орнаментами рушників, розписів печі та й оселі загалом.