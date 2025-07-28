Соцвиплати призначає Пенсійний фонд: що змінюється для українців та як діяти. Пояснюють юристи

В Україні відбулися зміни у механізмі нарахування соціальних виплат: тепер їх призначає і виплачує Пенсійний фонд України. Раніше цим займалося Міністерство соціальної політики. Як це вплине на виплати, куди звертатися за допомогою і що робити отримувачам пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Які саме допомоги тепер виплачує Пенсійний фонд?

Пенсійний фонд призначатиме та виплачуватиме 39 видів державних соціальних допомог, зокрема:

допомогу на проживання для ВПО;

допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;

виплати при народженні або усиновленні дитини;

допомогу одиноким матерям та дітям під опікою;

підтримку дітям із тяжкими хворобами;

допомогу малозабезпеченим родинам;

виплати особам з інвалідністю та тим, хто не має права на пенсію;

компенсацію вартості “пакунку малюка”;

допомогу особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти;

соціальні стипендії студентам;

грошове забезпечення для батьків-вихователів у прийомних та патронатних сім’ях;

одноразову винагороду жінкам зі званням “Мати-героїня”.

Що потрібно знати отримувачам допомог?

“Для більшості отримувачів виплат нічого не зміниться. Усі дані передано до Пенсійного фонду, щоб забезпечити безперебійну виплату допомог. Однак у липні–серпні деяким отримувачам можуть зателефонувати представники ПФУ і повідомити про необхідність актуалізувати документи. У такому разі потрібно подати заяву та/або інші документи до 1 вересня 2025 року. Це можна зробити у паперовій або електронній формі”, — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Куди звертатися за оформленням допомоги?

Подати заяви можна через:

сервісні центри Пенсійного фонду України;

органи місцевого самоврядування;

центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (цей сервіс наразі допрацьовується).

Контакт-центр Пенсійного фонду України: 0 800 503 753

Урядова гаряча лінія: 1545

За потреби отримати юридичну консультацію можна звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.