Вірний Україні

Росія та Україна на нещодавніх перемовинах у Стамбулі домовилися про обміни не лише військовополоненими, а й цивільними. З’явилася надія, що серед них буде Олександр Осадчий, наш земляк, уродженець Вільшанки, який перебуває в ув’язненні в Криму.

Олександр – рідний брат Сергія Осадчого, голови Кіровоградської громадської організації «Об’єднання болгар “Нашите хора”». З листа, адресованого уповноваженому ВРУ з прав людини, ми дізналися, що Осадчий Олександр Юрійович, житель міста Феодосії, «був насильно забраний невідомими особами 4 серпня 2023 року із свого помешкання. Ні сім’я, ні родичі не знали, де він знаходиться і чи живий. Лише 26 липня 2024 року кримський правозахисник Рефат Юнус Маметович зателефонував брату Олександра і повідомив, що той живий, знаходиться в ув’язненні в Криму». Правозахисник спілкувався із своїм підзахисним, який перебуває в одній камері з Осадчим, і стало можливим повідомити родину про його долю.

Вже два роки Олександр перебуває в СІЗО міста Сімферополя. Його звинувачують за трьома статтями «за державну зраду». Сергій Осадчий надав «УЦ» відео УФСБ РФ по Криму і Севастополю: «Співробітники ФСБ затримали феодосійця за передачу інформації Україні». На відео Олександр під час допиту «визнав свою провину». Він зазнався, що «співпрацював з українськими спецслужбами та надсилав їм відомості про місця дислокації військових об’єктів, розташування ППО, а також про інфраструктуру морського торгового порту Феодосії». Ну а як інакше міг себе повести справжній українець, етнічний болгарин?

Сергій Осадчий заради визволення брата стукає в усі двері. Крім листа уповноваженому з прав людини, було надіслано звернення до голови Ради національних спільнот України. В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пану Сергію порадили зареєструватися в особистому кабінеті інформаційної системи, де він зможе отримати безпосередній доступ до всієї інформації, яка стосується його брата. Ця система використовується Координаційним штабом та іншими уповноваженими органами «для пошуку та звільнення оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора, а також цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії, та осіб, зниклих безвісти у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України».

У телефонній розмові з українським кримськотатарським політиком, громадським діячем Рефатом Чубаровим Сергій Юрійович розповів про брата. Той порадив надати розголосу цій справі, долучити до визволення Олександра якомога більше небайдужих, впливових та авторитетних людей.

Сергій Осадчий хвилюється за брата і пишається ним. Каже: «Саша не один такий. Добре, що його не відправили в росію. В Криму – це все-таки в нас, вдома. Вірю, що найближчим часом ми побачимося, обнімемося. На нього дуже чекає наша мама».