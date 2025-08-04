Злякалися валідаторів?

У Кропивницькому заговорили про валідатори, які, виявляється, не мають ніякого стосунку до валідолу. Це – пристрої, якими у ряді українських міст обладнано громадський транспорт, щоб пасажири розплачувалися за проїзд електронними квитками і не гукали на весь салон: «Передайте за двох!» та «Де моя решта із сотні?» Але найпрогресивніший прошарок Кропивницького сказав, що воно нам не треба. Бо не на часі.

«Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в Кропивницькій міській територіальній громаді» – назва проєкту рішення виконкому Кропивницької міської ради, яким передбачено революцію в оплаті за проїзд. Минулого тижня відбулися громадські слухання, в ході яких Віктор Житник, начальник управління транспорту та зв’язку міської ради, розповів про поліпшення, які настануть у сфері пасажирських перевезень внаслідок впровадження електронних квитків.

– Передусім це дасть можливість безготівково розраховуватися за проїзд та дозволить вести точний облік пасажиропотоків на маршрутах. Сьогодні альтернативи впровадженню електрон­ної системи оплати немає – це вимога часу. Ми не поспішали впроваджувати електронний квиток у Кропивницькому, бо мали можливість проаналізувати історії, як це робилося в інших містах, щоб уникнути виявлених там помилок і прорахунків.

Передбачається провести конкурс з визначення оператора, який впровадить електронну систему і забезпечуватиме її роботу. Плата за проїзд справлятиметься через валідатори, якими оператор обладнає транспортні засоби. Житник запевнив, що кондуктори у комунальному транспорті зникнуть не відразу після впровадження електрон­ної системи, ці люди працюватимуть, поки пасажири не звикнуть до новації.

Житник ознайомив публіку з тарифами, розробленими для розрахунку електронними квитками. Критику викликав тарифний пакет для пільговиків, яким передбачено не більше двох безплатних поїздок на добу і не більше шістдесяти на місяць. Пенсіонерам, які прийшли на слухання, цього замало.

І взагалі, на думку представників громадськості, які взяли участь у заході, валідатори під час війни – не на часі. Обурювалися й названою Житником приблизною вартістю валідаторизації транспорту – 20 мільйонів гривень.

Як водиться, обговорення перейшло у Facebook і триває там досі. Громадська діячка Олена Надутенко назвала запропоновану міською владою новацію намаганням загнати населення в «цифровий табір». (Хоча й сама написала це не на бересті, а з допомогою цілком цифрового гаджета.) А їй у відповідь: «Популісти перемогли», «Абсолютно чорна схема перевізників може залишитися й надалі. Бо красти на часі. Як тільки будуть валідатори, стане відомо, скільки ж реально отримували перевізники». Інга Дуднік, теж громадська діячка, написала: «11 років йдеться про встановлення валідаторів. Співвідношення між тими, хто платить, і тими, хто їздить безкоштовно, – взяте зі стелі, купа грошей іде на компенсації. І коли нарешті дозріли, громада каже: не на часі. Цікаво подивитись склад учасників/учасниць слухань».

Тим часом на сайті міської ради повідомили: «Усі пропозиції, озвучені учасниками обговорення, були внесені до протоколу і будуть долучені до проєкту рішення під час його розгляду виконавчим комітетом Кропивницької міської ради, за яким залишається останнє слово.

Громадське обговорення триватиме до 11 серпня 2025 року – це крайній термін, коли кропивничани мають можливість надіслати власні зауваження та пропозиції на адресу управління транспорту та зв’язку».

Віктор Іваненко, «УЦ».