Головному поліцейському Кіровоградщини дали ляпас у Бережинці (ВІДЕО)

Начальника ГУ Національної поліції в області Сергія Кондрашенка вдарили під час сходки в Бережинці Кіровоградського району сьогодні, 28 червня.

Про це пише «Златопіль».

Видання відзначає: «Слово взяв і учасник АТО Валерій Вєхтєв, який також постраждав від дій поліції. Таким чином продовжився «народний допит» Сергія Кондрашенка, де очільник поліції заявив, що особисто контролював та ініціював проведення «операції», під час якої постраждали ветерани АТО та мешканці Бережинки. Це обурило учасників віче, які почали вимагати від Кондрашенка написати заяву на звільнення з посади. Оскільки Сергій Григорович відмовився це робити, екс-бійці «Донбасу» та місцеві мешканці буквально заблокували поліцейського своїми тілами, вимагаючи написати заяву. З натовпу Сергій Кондрашенко отримав навіть удар в голову, після чого за підтримки менш радикальних активістів покинув місце конфлікту».

Момент удару зафіксований на відео – 9:08.

Нагадаємо, демобілізовані бійці батальйону «Донбас» прибули захищати майно ТОВ «Нива-2010», на яке претендує фірма з Дніпра, у Бережинку Кіровоградського району. Їх затримала поліція.

Представники «Донбасу» та місцеві мешканці вважають, що поліція діяла незаконно.

Начальник ГП Нацполіції Кіровоградщини Сергій Кондрашенко заявив, що в Бережинці правоохоронці діяли у межах своїх повноважень. Нині там чергують бійці Національної гвардії та Національної поліції.