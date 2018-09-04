Художник Бабюк: «А еще я занимаюсь бальными танцами, пишу прозу и стихи»

На пленэр, проведенный в рамках фестиваля «Кропивницкий – 2018», в наш город приехал десант замечательных художников. Двадцать живописцев представили широкую географию Украины. Курировал пленэр галерист Николай Цуканов, имеющий опыт в проведении подобных мероприятий, в результате которых «кусочки» Кировоградщины разъезжались по всему миру.

Гости писали архитектуру Кропивницкого. Каждый подарил областному худмузею по одному полотну. Все, что «сверх плана», увезли с собой. Иногда казалось, что горожане, заглядывающие в мольберты художников и задающие вопросы, мешают работать. Но художники с удовольствием общались, заводили знакомства и удовлетворяли любопытство.

Вот так же, во время работы, несколько мастеров ответили на вопросы «УЦ». Представляем первое интервью – с колоритным, приветливым, жизнерадостным Андрианом Бабюком.

Справка «УЦ»: Андриан Павлович Бабюк – киевлянин. Окончил Киевский государственный художественный институт (1986). Работает в области живописи, графики, скульптуры. Член НСХУ с 1992 года. 26 лет преподавательского стажа. 16 персональных выставок.

– Андриан, мы рады видеть вас в нашем городе. А где еще вам посчастливилось побывать?

– Я объездил всю Европу. Мы с директором художественной школы, в которой работаем с женой, набирали группы детей и вози­ли их по музеям Европы, где я читал лекции. Я написал книгу «Вечность наступит завтра» о картинах Барселоны, Парижа, Дрездена и других городов.

– Кому принадлежит идея возить детей в галереи? Это ведь так здорово и важно.

– Это моя жена придумала. Конечно, родители учеников помогают финансово. Когда я учился в республиканской художественной школе, и мечтать не мог, что попаду в Дрезденскую галерею. Но лет десять назад я подумал: что ж это я, сдохну и не побываю в Дрездене? И буквально через месяц (видимо, Бог услышал мои молитвы) первая моя поездка за границу была именно в Дрезден. И пошло-поехало: десять лет подряд по четыре раза в год я бывал за границей.

– И это не просто экскурсии? Вы умудряетесь там работать?

– Я там в основном фотографирую. Правда, последние поездки в Черногорию принесли свои плоды в виде картин. Я очень полюбил эту страну. Кстати, рекомендую. Раньше я в творчестве воспевал природу Крыма, а теперь появилась замена – Черногория.

– Когда в вас заметили эту художественную искорку?

– Мой отец был художником, реставратором, энциклопедистом. Сестра – художником. Выбора не было, судьба была предрешена. И я счастлив.

Был еще один фактор. Мы с Сашей Луцкевичем (интервью с ним – в следующем номере «УЦ». - Авт.) одноклассники. Я хорошо знал эту семью, я был вхож в ее круг. Я наслаждался беседами с мамой Саши, Зоей Наумовной Лерман (известный художник, график. – Авт.) об искусстве. Представляете: я подросток – и такой человек рядом! Эти беседы мне очень много дали.

– Пленэры – это для вас работа или приключение?

– Самое важное, во что надо вкладывать деньги, – это живопись и путешествия. У нас получается гармония.

– У вас творческая семья. Расскажите о ней.

– Моя супруга – прекрасный художник, преподаватель, чудесная жена, родившая мне двух замечательных детей. Сын – скульптор, дочь – фотомодель, занимается бальными танцами. Я горжусь своей семьей.

У каждого мужчины должен быть надежный тыл. По этому поводу расскажу еврейский анекдот. Миллиардер приглашает туристов на ферму по разведению крокодилов и говорит: «Семь миллионов долларов тому, кто прыгнет к крокодилам и выберется живым. Кого крокодилы разорвут – вдова получит два миллиона долларов». Неожиданно вылетает Рабинович, прыгает в самую гущу крокодилов, сражается с ними, как тигр: одному хвост откусил, другому пасть разорвал. Выползает еле живой и окровавленный и говорит: «Сарочка, что ж ты меня толкнула?» А она отвечает: «У каждого успешного мужчины должен быть надежный тыл»…

– Как вы совмещаете преподавание, работу над полотнами, путешествия? Где берете время?

– Вдобавок к перечисленному я еще занимаюсь бальными танцами, пишу прозу и стихи. Когда не хватает времени днем – работаю ночью. Вот все мои стихи написаны ночью.

– И как вам наш Кропивницкий?

– Я поражен вашим городом. Меня удивили не только красоты архитектуры, меня удивили люди, которые подходят, знакомятся. Меня радует, что у ваших людей есть склонность к прекрасному. Но южане все экспансивные. Они видят художника и тянутся к нему. Я у вас впервые и надеюсь, что вы меня еще пригласите.

Фото Николая Цуканова.