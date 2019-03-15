Как выбрать велосипед по росту и весу

Современный ассортимент велосипедов на данный момент включает в себя более тысячи различных позиций. И если ранее люди привыкли передвигаться на велосипеде «Украины» с рамой или без нее, то сейчас выбор огромен. Но, важно понимать, что большое количество вариантов заставляет более ответственно подходить к приобретению, так как необходимо учитывать свой рост и вес, чтобы не допустить серьезную ошибку.

Выбор по весу

Перед тем, как купить велосипед каждый должен понимать, что нужно учитывать свои параметры, и самый главный – это вес. Как правило, большинство людей думает, что если купить велосипед большого размера, то он сможет развивать высокую скорость на различных дорогах. Но, это совсем не так, большие рамы и колеса усложняют процесс разгона, они подходят только для скоростных трасс. А передвигаться на нем в городском режиме или по неровной дороге будет достаточно проблематично.

Лучше купать байки стандартной комплекции, учитывая тот факт, как он будет использоваться. Но, если вес превышает 80 кг, то здесь важно выбирать модели с усиленной рамой, и самое главное – нужен длинный подседельный штырь, который будет обеспечивать максимальную безопасность и комфорт во время движения. Также современный байки имеют множество амортизаторов, которые рассчитана на определенный вес, эти параметры можно узнать, детально ознакомившись с определенной моделью.

Как выбрать велосипед по росту

По росту существуют более серьезные требования, так как есть несколько особенностей. Отметим, что выбирается по росту размер рамы, а она обозначается в дюймах (2.54 сантиметра). Ориентироваться при выборе следует на следующие критерии:

● Рост до 155 сантиметров – 12-14 дюймов.

● 155-170 – 15-16 дюймов.

● Рост 175-185 – 19 или 20 дюймов.

● От 185 сантиметров 21 дюйм и более.

Однако ориентироваться только на эти показатели при выборе – глупо. А дело в том, что есть еще и седло, которое также должно быть удобным. Существуют и критерии выбора по размеру ноги, но здесь проблемы нет, ведь педали всегда можно легко заменить на подходящие.