ДНМУ: распаковывать чемоданы?

События, связанные с филиалом Донецкого национального медицинского университета, расположившегося в нашем Кропивницком, получили неожиданное развитие. Напомним: наши полицейские отдали медвузу шикарное помещение на площади возле Ангела, прошел набор студентов разных стран, нашлись преподаватели «из местных» (практикующие, умеющие рассказать и показать), открылись клинические базы… И вдруг – коррупционный скандал…

Это было изначально как-то некрасиво, даже грязно. Ну, работает человек, он ректор, он решает судьбу переселенного вуза. Против него началась кампания – говорили, писали, заявляли о «двойных» оплатах за обучение, были митинги студентов, которых намеревались депортировать… А потом все утихло. Сразу же после смены руководства вуза.

Все нормально, к нам едут студенты «очень» разных стран. С ними не только фотографируются, но проводят мастер-классы, флешмобы, фестивали… А еще они, студенты, естественно, платят деньги за обучение. А параллельно с учебой идут работать в наши больницы. И весной прошлого года, когда «завелся» коронавирус, они пошли в инфекционные отделения. Студентов не интересовали «бои» в руководстве университета – они уже исполняли долг…

Кондратенко убрали, пришла Ермолаева. Да, в промежутке были еще какие-то фамилии. Но и.о. ректора взялась за вуз серьезно. Она решила… ликвидировать кропивницкое подразделение. На вопрос «почему?», надеемся, ответят специалисты, эксперты. Мы же были в недоумении: зачем лишать Кировоградщину свежих медицинских кадров?

Госпожа Ермолаева, на наш взгляд, после решения ученого совета о закрытии филиала в Кропивницком в соцсетях начала, мягко говоря, неэтичную оправдательную кампанию. Она реагировала на каждый комментарий своим, не всегда грамотным и обоснованным. Ссылалась на решение ученого совета, против которого она не могла пойти… «УЦ» располагает аудиозаписью заседания. Ермолаева лично предлагает ликвидировать филиал в Кропивницком. Да это отображено и в печатных документах: «по предложению и.о. ректора Ермолаевой…».

В Кропивницком, действительно, начался переполох. Никто из местных – студенты, жители, депутаты, главврачи, парламентарии – не остался в стороне от перспективы закрыть «медперспективу». Именно так называли главные врачи ведущих больниц и поликлиник ожидаемый приход в учреждения новых подготовленных медработников.

Когда пять лет назад все только начиналось, мы плотно и продуктивно общались со студентами, преподавателями, руководством университета. Нам нравилась эта «затея» и мы всячески ее поддерживали. А потом пошли новости, которые явно дискредитировали вуз и его руководство. А тут и вовсе непонятно: филиал закрывают, оборудование вывозят, ректор (уволенный ранее якобы за коррупцию) возвращается в должность…

В общем, Кондратенко вернули, и.о. ректора Ермолаеву тут же уволили приказом возобновленного ректора. Не просто «по соглашению сторон», а за «аморальный проступок». Она якобы «организовала и возглавила группу сотрудников ДНМУ с целью незаконной и досрочной смены действующего руководства ДНМУ». И еще много обвинительного текста. Но до полной ясности далеко…

На много вопросов нам в эксклюзивном интервью ответил экс- и нынешний ректор ДНМУ Петр Кондратенко.

– Петр Геннадиевич, мы в редакции обсуждали последние события, связанные с ДНМУ, и пришли к парадоксальному выводу: при «коррупционном» руководстве вуз работал лучше, результативнее, чем при «демократическом», «честном»…

– Знаете, честность должна иметь мозги. Когда человек утверждает, что он честный, надо задуматься. Мы все к этому стремимся, но святых, увы, не бывает. Но да – мы работали лучше. У нас были возможности, средства, много чего приобретали, в том числе для Кропивницкого.

– А когда начался «разлом»?

– В 2019 году. Я обо всем писал в Фейсбуке, чтобы обнародовать факты, документы. Это начали люди, открывшие грязную кампанию против меня. Они, признаюсь, добились своего. Но суды, которые длились довольно долго, пришли к выводу, что я не нарушал условий контракта, устава, в чем меня обвиняли. Никто не смог ни одного довода привести, что я что-то нарушил.

Но это все взяла на вооружение определенная группа людей, которая звонила, писала, ходила в МОЗ и другие структуры. Хотя суды подтвердили, что в моих действиях нет нарушений условий контрактов, договоров и прочих документов. Есть что-то, например, переплата. Но нецелевого использования бюджетных средств никто не обнаружил. Да его и не могло быть!

Суд признал, что я ничего в перечисленном выше не нарушал. Но меня уволили именно за это. С конца августа 2020 года до 16 июня этого года я доказывал свою правоту. И доказал.

– Не могу не спросить (меня не поймут) про биткоины, которые «плодились и размножались» в подвалах здания медунивера.

– Ну, этого не было ни в каких уголовных делах. И нигде это не фигурировало, кроме каких-то отдельных сообщений, ничем не подтвержденных. Какие-то наши сотрудники высказывали предположения на этот счет, но правоохранительные органы ничего не выявили и не подтвердили. Разговоры были, но ничего не доказано. Это то, что я знаю.

– Вернемся к мед­универу. Вас отстранили от должности, и что началось? Иностранцы митинговали – требовали перерасчета по оплате за обучение…

– На сегодняшний день долг примерно миллион девятьсот. Это в долларах, и это должны студенты. Мы намерены подать в суд. Иначе влиять не можем…

– Скажите, откуда взялась Ермолаева? Именно с ней связаны события, потрясшие наш город и область.

– Она в декабре 2014 года приехала в Краматорск из Донецка. Работала на кафедре нашего университета, а потом, видимо, решила возглавить вуз. Есть такой жизненный принцип: тебе плохо, а твое окружение хочет помочь тебе решить проблему, но с учетом своих интересов. Так и здесь получилось. И ее поддержали люди, которых я считал своими друзьями. Бывает.

Говорят: предать – это вовремя предвидеть. Я, как понимаете, не предвидел. Организовалась группа людей. Кто-то сдавал информацию, кто-то умышленно создавал проблемы, чтоб мне было тяжелее, кто-то писал в соцсетях «нужную» информацию… Каждому была отведена своя роль. А потом пошло давление на Министерство здравоохранения. А потом все совпало – звезды сложились, и меня «убрали».

– Это понятно. Пришла Ермолаева к власти – руководству, в принципе, крутого медвуза. Чем ей наш, кропивницкий, филиал помешал?

– Я думаю, что сработали личные отношения. Вот приходит кто-то, очень близкий знакомый, к руководителю и говорит: хочу руководить. А тот ему: не вопрос. Сейчас этого уволю…

В принципе, формальной причиной было несоответствие лицензионным условиям. Но это ширма. Я буду в этом вопросе разбираться. Знаю много, и ответ на ваш вопрос тоже знаю, но дайте мне время.

– Ермолаева, естественно, подаст в суд. Ваши действия?

– У нас доказательная база обширная: документы, видео, записи в соцсетях… Мы готовы. Бороться будем до конца. Я это все не о себе. Я ДНМУ в Кропивницком начинал. Занимался набором, подбором… Это закрывать нельзя. Мы начинали это все не для того, чтобы закрыть. Может, когда-то это станет самостоятельным заведением… Но пока есть лицензия, и мы продолжаем работать, имея аккредитацию.

Мы уже объявляем набор студентов. И украинцев, и иностранцев. Для этого имеем все основания. Есть проблемы, трудности. Но они есть у всех, наши – решаемые. Наши сертификаты действительны до 2024 года. Работаем!

Мы в этом году даем 420 дипломов. Первый выпуск нового ДНМУ. Наши первые ласточки, наш первый результат.

– Еще до общения с вами я, в надежде, придумала заголовок: «Распаковывать чемоданы?».

– Да. Однозначно.

– А стол, анатомический, виртуальный, который уже вывезли, вернется?

– Если не вернется, я куплю за свои деньги.

А тем временем…

Многие надеялись, что стороны явного конфликта будут отстаивать свою правоту в судах. Но нет. Наблюдательный совет ДНМУ на своем заседании решил созвать конференцию трудового коллектива. На повестке дня – представление наблюдательного совета о прекращении полномочий ректора ДНМУ Петра Кондратенко. Время проведения – 29 июня, 15.00. «УЦ» к этому времени уходит в печать. Тему продолжим в следующем номере.