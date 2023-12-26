Лудоманія та її відображення на людину

Гонитва за швидкими грошима завжди приваблювала людей, і сьогодні залишається актуальною. На жаль, залежність від азартних ігор, відома як лудоманія, продовжує існувати та чинить руйнівний вплив на життя і фінансове становище людей.

Азартні ігри, призначені для розваги та можливості легкого заробітку, існують з найдавніших часів. Історія таких ігор починається з використання ігрових кісток, які були винайдені, згідно з різними переказами, індіанцями, єгиптянами та греками.

Лудоманія або ігроманія є патологічним розладом поведінки, що характеризується неконтрольованою і непереборною пристрастю до азартних ігор. Сьогодні про цю проблему говорить все більше українських експертів.

Цей стан можна порівняти із залежністю від алкоголю або наркотиків, оскільки людина відчуває непомірне бажання грати, готова до непередбачуваних вчинків, проступків, а іноді навіть злочинів.

У сучасному суспільстві проблема азартних ігор стала особливо актуальною через широке розповсюдження ігрових автоматів, відкриття безлічі казино та появу великої кількості сайтів із детальною інформацією про них.

Важливий внесок у розвиток лудоманії зробив інтернет, що надає можливість комп’ютерних ігор, онлайн-казино та інших подібних форм розваг.

Більшість людей, які страждають від проблем з азартними іграми, потребують зовнішньої підтримки. Вони зазвичай не визнають свою залежність і відмовляються звернутися по допомогу.

Дослідники виділяють основні симптоми лудоманії, які включають хронічну тривогу, виснаження і підвищену конфліктність, пов’язані з постійною грою.

Причини виникнення лудоманії

Ігроманія може перетворити звичайну людину на привид. Причому спрогнозувати ймовірність переходу від “просто гри” до лудоманії часом може бути напрочуд складно.

Лудоманія, яка може перетворити звичайну людину на тінь самої себе, має складні й не завжди передбачувані причини.

Фахівці зазвичай виокремлюють такі чинники, що сприяють виникненню лудоманії:

Невдоволення життям або будь-якою його сферою. Тривала самотність. Переоцінка матеріальних цінностей. Бажання отримати “легкі та швидкі” гроші. Неправильне виховання в сім’ї, включно з моральним або психологічним тиском на дитину. Участь батьків, знайомих в азартних іграх, що має важливе значення на ранній стадії формування залежності. Вроджена схильність до залежностей і нестійка психіка.

В Україні кількість людей, які страждають від лудоманії, постійно збільшується. Щоб боротися з цією проблемою, було створено спеціальний реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх на певний термін.

Дані порталу Оpendatabot свідчать, що з 2021 по 2023 рік в Україні було зареєстровано 739 лудоманів. Лише за січень-березень 2023 року до реєстру було внесено 229 осіб.