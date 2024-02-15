Для українців за кордоном запустили безкоштовну гарячу лінію юридичної допомоги

Мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр запускає безкоштовну гарячу лінію юридичної допомоги для українців, що опинилися за кордоном внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Українських біженців консультуватимуть юристи окремого Юридичного центру мережі.

За словами організаторів, гарячу лінію запустили у відповідь на численні запити українців, а працюватиме вона на базі платформи юридичної допомоги, що функціонує в освітньому центрі з квітня 2023 року. Усі звернення розглядають кваліфіковані юристи з багаторічним досвідом роботи.

«Донедавна наша гаряча лінія фокусувалася виключно на допомозі військовослужбовцям та членам їхніх родин. Це тисячі звернень щотижня та сотні успішних кейсів. Однак все частіше із запитом на юридичну допомогу до нас звертаються українці з-за кордону. Вони опинилися у складному становищі: раптовий виїзд з країни, адаптація у новому середовищі та чимало проблем, включно з юридичними, які потребують вирішення. Саме тому ми створили окрему гарячу лінію — аби допомогти тим, хто був змушений залишити Україну через вторгнення росії і потребує правової підтримки», — ділиться директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

За його словами, на гарячу лінію можуть звертатися українці, які через війну опинилися за кордоном та прагнуть владнати юридичні питання вдома. Тут їм надаватимуть первинну та, в окремих випадках, вторинну юридичну допомогу.

«На гарячій лінії допомоги біженцям передусім можна отримати первинну юридичну допомогу: консультації та надання правової інформації. В окремих випадках ми можемо допомогти із підготовкою адвокатського запиту, складанням заяви, ініціюванням депутатського звернення. Плануємо задіювати й механізми правового реагування через Комітет ПАРЄ з міграції та біженців, президентом якого обрали засновника нашої мережі Олексія Гончаренка», — додає Микола Брюховецький.

Гаряча лінія юридичної допомоги для українців за кордоном працює за номером +380508889017 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Важлива складова проєкту – платформа Гончаренко Центр. Онлайн, що пропонує безкоштовні уроки іноземних мов для всіх охочих.