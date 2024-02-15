Пільги на ЖКП ‒ 2024

У пільговиків, які протягом минулого року одержували пільгу з урахуванням доходу, право на виплату закінчилось 31 грудня 2023 року (Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сімʼї, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389).

Умови отримання пільги

Із січня 2024 року право на отримання пільг по оплаті житлово-комунальних послуг буде визначено органами Пенсійного фонду України відповідно до доходів, які були отримані сімʼєю пільговика за період з липня по грудень 2023 року.

У звʼязку з тим, що квартальний звіт подається страхувальниками протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу, необхідні відомості про дохід сімʼї пільговика надійдуть до Фонду в лютому. Після цього буде розраховано пільгу на новий період.

Звертатися до ПФУ чи ні?

Право отримання пільг на новий період з січня 2024 року буде визначено автоматично. Пільговику додатково звертатись до органу Фонду не потрібно, крім випадку, коли у пільговика відбулись зміни (у складі сімʼї, місці проживання, переліку послуг, на які призначено пільги, закінчення терміну дії пільгового посвідчення або подання заяви на придбання твердого палива та скрапленого газу, яка подається щороку).

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області