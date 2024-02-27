Встановлено інвалідність ‒ маєте право на пенсію

Яка підстава для призначення пенсії по інвалідності?

Підставою для призначення пенсії по інвалідності, на відміну від пенсій за віком, є чітко виражена непрацездатність громадянина. Пенсія по інвалідності призначається лише після перевірки та оцінки медичним органом стану здоров’я особи та індивідуальної працездатності.

Якщо особі встановлена група інвалідності, вона має право звернутися до органів Пенсійного фонду України. Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) визначено порядок та умови обчислення пенсій по інвалідності. Залежно від ступеня втрати працездатності визначені три групи інвалідності.

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який установлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством. Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Особам, які досягли пенсійного віку, пенсії по інвалідності призначаються довічно. Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Станом на 01.01.2024 року на обліку в головному управлінні перебуває понад 31 тис. отримувачів даного виду пенсії.

Важлива наявність страхового стажу

Статтею 32 Закону передбачено, що особи, яким установлено інвалідність, мають право на пенсію по інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:

для осіб з інвалідністю I групи: до досягнення особою 25 років включно – 1 рік; від 26 років до досягнення особою 28 років включно –2 роки; від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 3 роки; від 32 років до досягнення особою 34 років включно – 4 роки; від 35 років до досягнення особою 37 років включно – 5 років; від 38 років до досягнення особою 40 років включно – 6 років; від 41 року до досягнення особою 43 років включно – 7 років; від 44 років до досягнення особою 48 років включно – 8 років; від 49 років до досягнення особою 53 років включно – 9 років; від 54 років до досягнення особою 59 років включно – 10 років; для осіб з інвалідністю II та III груп: до досягнення особою 23 років включно – 1 рік; від 24 років до досягнення особою 26 років включно – 2 роки; від 27 років до досягнення особою 28 років включно – 3 роки; від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 4 роки; від 32 років до досягнення особою 33 років включно – 5 років; від 34 років до досягнення особою 35 років включно – 6 років; від 36 років до досягнення особою 37 років включно – 7 років; від 38 років до досягнення особою 39 років включно – 8 років; від 40 років до досягнення особою 42 років включно – 9 років; від 43 років до досягнення особою 45 років включно – 10 років; від 46 років до досягнення особою 48 років включно – 11 років; від 49 років до досягнення особою 51 року включно – 12 років; від 52 років до досягнення особою 55 років включно – 13 років; від 56 років до досягнення особою 59 років включно – 14 років.

Для окремих категорій – інші вимоги щодо наявного страхового стажу

Особи, яким установлено інвалідність після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці першому частини першої статті 26 цього Закону (15 років).

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21.11.2013 по 21.02.2014 за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21.11.2013 по 30.04.2014, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

Дата призначення пенсії

Для того, щоб пенсія по інвалідності була призначена з дня встановлення інвалідності, заяву про призначення пенсії слід подати до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо особа з інвалідністю подає заяву про призначення пенсії після спливу трьох місяців з дня встановлення інвалідності – пенсія призначається з дня звернення.

Інна МАКСИМЕНКО, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області