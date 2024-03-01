Ідентифікація пенсіонерів з числа ВПО

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” для осіб, які до 24.02.2022 набули статусу внутрішньо переміщеної особи (далі – ВПО), визначено обов’язок кожні три або шість місяців проходити фізичну ідентифікацію в АТ “Ощадбанк”.

Водночас, в період дії карантинних заходів (з 12.03.2020 до 01.07.2023) така ідентифікація не проводилась.

Для отримання виплат у 2024 році особи з числа ВПО мають пройти ідентифікацію в АТ “Ощадбанк” або в органах Пенсійного фонду України до 31 березня 2024 року (Постанова Уряду від 08.08.2023 № 837 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 і від 05 листопада 2014 р. № 637”).

Способи проведення ідентифікації

Звернутися особисто до відділення АТ “Ощадбанк” або до будь-якого зручного сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, який посвідчує особу (паспорт громадянина України).

Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Якщо пенсіонер з числа ВПО перебуває за кордоном – у закордонній дипломатичній установі України необхідно отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою. Документ разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) слід направити до територіального органу Пенсійного фонду України, де пенсіонер перебуває на обліку. Оригінал документа разом із заявою можна направити засобами поштового зв’язку або в сканованому вигляді – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

За допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі Пенсійного фонду України (подати заяву необхідно до 15 березня через https://portal.pfu.gov.ua або за телефоном 0800-503-753).

*У разі необхідності під час проведення процедури відеоідентифікації можуть бути залучені перекладачі жестової мови.

Наталія СІМОНЯН, начальник головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області