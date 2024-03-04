100 млн на підтримку ЗСУ

27 лютого в обласному центрі відбулось 19-те засідання IX сесії Кропивницької міської ради VIII скликання. У порядку денному стояло 31 загальне та 71 земельне питання.

Депутати внесли зміни до бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік. За інформацією очільниці фінансового управління міськради Любові Бочкової, згідно з цим рішенням, до бюджету територіальної громади залучаються 32 мільйони гривень міжбюджетних трансферів з державного та обласного бюджетів, а також 552,1 мільйона залишків коштів міського бюджету, що склалися станом на 1 січня цього року.

З цих коштів сто мільйонів гривень будуть направлені на виконання заходів Програми підтримки військових формувань Збройних сил України, 4,5 мільйона – на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки по управлінню транспорту та зв’язку, три мільйони гривень – на заходи Програми «Безпечне місто». На захищені статті бюджету – оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення – передбачається 371,1 мільйона гривень по управлінню освіти, управлінню охорони здоров’я, департаменту соціальної політики, управлінню культури і туризму, управлінню молоді та спорту та виконавчому комітету.

Також 95,2 мільйона гривень депутати додали управлінню капітального будівництва, у тому числі для капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту по вулицях Героїв-рятувальників та Героїв України (13 млн грн), а також на облаштування укриттів у закладах освіти (48,1 млн грн). 4 мільйони гривень виділено для будівництва нового водопроводу на Балашівці.

Ще одне рішення стосується пеpейменування 43 вулиць і провулків, яке розглядалось впродовж декількох місяців. (Повний перелік перейменованих вулиць можна подивитись на сайті міськради або в «УЦ» N30 за 30.11.2023р.) Департамент містобудування та архітектури міськради має провести відповідні роботи, пов’язані із перейменуванням.

Також рішенням сесії парк імені Крючкова передали у постійне користування Кропивницькій єпархії ПЦУ. Ділянкою парку площею понад 3 гектари вони користуватимуться до тих пір, поки єпархія матиме право на нерухомість, розміщену на території парку.

На сесії також виступив керівник Кропивницької окружної прокуратури Володимир Рубан, який повідомив, що впродовж 2023 року загальний рівень злочинності як на території міста, так і на території регіону виріс на 18,7%, у тому числі збільшилась кількість особливо тяжких і тяжких кримінальних правопорушень. За останній рік на 14,6% покращили роботу з виявлення фактів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. До суду спрямували 26 обвинувальних актів проти 20 у попередньому році. Окрім того, до суду скерували 7 справ за фактами ухилення від мобілізації.