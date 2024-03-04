А тим часом війна триває

Один із найважливіших факторів підтримки ЗСУ у боєздатному стані – це поповнення армії людськими ресурсами, але Верховна Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію в другому читанні в кращому разі до кінця березня.

Депутатами подано понад чотири тисячі правок, їх об’єднали в об’ємні блоки:

• обмеження конституційних прав та свобод ухилянтів (виїзд за межі України, арешт банківських рахунків тощо) вирішили із законопроєкту прибрати. Обмеження на керування транспортним засобом може частково залишитися;

• електронний кабінет призовника: реєстрація в ньому буде правом, а не обов’язком;

• органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації братимуть участь в мобілізаційних заходах, але їхні повноваження уточнять;

• поліція зможе брати участь у повідомленні громадян щодо звернення ТЦК; у їхній присутності представники ТЦК можуть вручати повістки. Поліцейські перейдуть зі спеціального обліку на загальний військовий облік, але матимуть броню від мобілізації. Поліція та ТЦК зможуть вимагати не лише посвідчення особи, а й військовий квиток, який громадяни будуть зобов’язані мати при собі;

• усі аспіранти матимуть право на відстрочку незалежно від форми навчання. З’явиться механізм пошуку ухилянтів;

• громадяни, які вперше отримали інвалідність ІІ та ІІІ групи з початку вторгнення РФ або визнані обмежено придатними до військової служби, повинні пройти огляд у ВЛК та підтвердити придатність чи непридатність до військової служби;

• деякі засуджені та ті, хто відбуває покарання, можуть бути мобілізовані та взяті на військовий облік;

• демобілізація має бути після 36 місяців служби;

• базова підготовка для чоловіків 18-25 років збережеться.

Редакція «УЦ» звернулась до народного депутата з фракції «Європейська Солідарність» Олексія Гончаренка з проханням відповісти на запитання й хоч трохи прояснити складну ситуацію.

– Олексію, з чим пов’язана така гігантська кількість правок до невідкладного законопроєкту і які правки, на ваш погляд, мають принципове значення?

– Така кількість правок пов’язана з тим, що урядовий проєкт максимально недосконалий. Дуже багато спірних моментів, з якими неможливо погодитись. Фактично, багато норм у цьому законопроєкті є обманом, наприклад, коли йдеться про демобілізацію. Хочуть встановити таку норму, як демобілізація через 36 місяців за рішенням Ставки. Тобто, якщо Ставка не схоче, демобілізації не буде. Саме тому я подав правку про те, щоби демобілізація була без рішення Ставки. Це має принципове значення.

Також просуваю ідею того, щоби демобілізація була через 18 місяців, а не 36. Люди втомилися, неможливо на одних плечах вивезти всю війну, треба, щоб було зрозуміло, що є вхід в армію і вихід. Люди повинні чітко це розуміти. Також виступаю за те, щоби не мобілізували людей з інвалідністю.