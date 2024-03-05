Кому проіндексовано пенсію з 1 березня 2024 року?

Відповідно до частини 2 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з 01 березня 2024 року проведена індексація пенсій. Індексація проведена із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,0796.

Перша категорія пенсіонерів, яким проіндексовано пенсії: одержувачі пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. З 1 березня 2024 року їхня проіндексована заробітна плата для обчислення пенсії становитиме 7 994,47 грн.

Друга категорія: одержувачі пенсій за вислугу років, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, пенсія яким була призначена до 1 січня 2024 року.

На 7,96 % збільшується їхній основний розмір пенсії (без урахування надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії). При цьому сума індексації встановлюється додатково до щомісячної доплати до пенсії (2 000 грн), передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 № 713, якщо ця доплата станом на 1 березня 2024 року виплачується пенсіонеру.

Третя категорія: одержувачі пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, пенсія яким призначена виходячи з 5-кратного розміру мінімальної заробітної плати (з 1 березня 2024 року 5-кратний розмір мінімальної заробітної плати для обчислення пенсій інвалідам-ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС складає 23 194,04 грн).

Четверта категорія: одержувачі пенсій, призначених відповідно до законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус народного депутата”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”. Основний розмір пенсії, призначеної до 31 грудня 2023 року включно (без урахування надбавок, підвищень, пенсії за особливі заслуги перед Україною) теж буде перераховано на коефіцієнт 1,0796.

Важливо!

Якщо у разі проведення індексації пенсії сума збільшення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до 100 грн.

Розмір збільшення в результаті перерахунку не може перевищувати 1 500 грн.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області