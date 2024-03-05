Як ветеранам отримати житло або відшкодування

Ветерани можуть отримати житло, або покращити умови проживання, ставши

на квартирний облік.

Ветерани, які отримали поранення, контузію або каліцтво під час участі в

бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби,

забезпечуються житлом протягом двох років з дня взяття на квартирний

облік. Житло надають місцеві ради та адміністрації, якщо на нього

виділено фінансування з бюджету.

Український ветеранський фонд надає безплатні юридичні консультації

ветеранам, військовим та їхнім родинам. Щоб отримати правову допомогу,

необхідно заповнити заявку на сайті Фонду

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*Щоб стати на квартирний облік, необхідно зібрати:*

* заяву про взяття на квартирний облік (її видає за місцем проживання

виконавчий комітет районної, міської, селищної, сільської ради, або

за місцем роботи, якщо ваше підприємство має житловий фонд). Заяву

підписують усі члени сім’ї, які живуть разом;

* довідку з місця проживання про склад сім’ї та прописку;

* копію посвідчення УБД/особи з інвалідністю внаслідок війни/учасника

війни;

* копії паспорта та ІПН;

* у разі наявності членів сім’ї — довідки про те, чи перебувають вони

на квартирному обліку за місцем роботи.

*Залежно від конкретної підстави постановки на облік:*

* для учасника бойових дій — довідку про участь в бойових діях;

* для особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни – копії

посвідчень;

* довідку соц.захисту про перебування на обліку в Єдиному державному

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

* для ВПО — копії довідок про перебування на обліку в Єдиній

інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

* акт обстеження житлових умов;

* оригінал висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність

тяжкої форми хронічного захворювання;

* довідка/виписка з рішення виконавчого комітету місцевої ради про

невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним та

технічним нормам;

* копія договору наймання житла;

* копія технічного паспорта квартири або копії сторінок техпаспорта

будинку, свідоцтво про право власності.

Зібрані документи необхідно подати до відділу, що зараховує на

квартирний облік (наприклад, ЦНАП). Протягом 30 календарних днів, з дня

подачі документів, буде рішення щодо взяття на квартирний облік. У разі

задоволення заяви — отримаєте письмову відповідь з повідомленням дати

взяття на облік, виду і номера черги. У випадку відмови отримаєте лист з

мотивацією відмови та роз’ясненням.

*Гроші замість житла: як отримати?*

Отримати грошову компенсацію можуть особи з інвалідністю внаслідок війни

I та II групи, ВПО, які є учасниками бойових дій, або особами з

інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, члени сім’ї особи, яка загинула

(пропала безвісти).

Щоб отримати компенсацію необхідно перебувати на квартирному обліку.

Внутрішньопереміщеним особам потрібно перебувати протягом року на обліку

в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО за місцем фактичного

проживання в межах м.Києва або однієї з областей.

*Порядок отримання грошової компенсації:*

* Подати заяву про призначення грошової компенсації до органу

соцзахисту або ЦНАПу за місцем перебування на квартирному обліку.

* Орган соцзахисту протягом 10 робочих днів з дня прийняття заяви про

призначення грошової компенсації з усіма необхідними документами

вносить до комісії подання про виплату коштів.

* Після отримання заяви про зміни у майновому стані та/або у складі

сім’ї, втрату статусу, зняття з квартирного обліку тощо, соцзахист

протягом 5 робочих днів вносить до комісії подання про перегляд

рішення про призначення грошової компенсації.

* Комісія має 5 робочих днів для прийняття рішення щодо призначення

або відмови в призначенні грошової компенсації.

* На підставі рішення про призначення грошової компенсації відкрити

спеціальний рахунок в «Ощадбанку».

* Протягом 10 днів подати копію договору про відкриття спеціального

рахунку в «Ощадбанку» до органу соцзахисту.

* Орган соцзахисту перераховує на спецрахунок грошову компенсацію, про

що повідомляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня переказу

коштів.

/Зверніть увагу, що виплата компенсації залежить від суми асигнувань,

виділених для виплати таких компенсацій./

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