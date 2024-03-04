Реформа шкільного харчування триває

Реформі шкільного харчування, ініційованій першою леді України Оленою Зеленською, присвятили масштабний обласний форум. У ньому взяли участь начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, фахівці офісу першої леді, Міносвіти, у тому числі експертка напрямку впровадження Стратегії реформ шкільного харчування Леся Марталішвілі, керівники міст та районів, лідери громад, освітяни зі всієї області. Привітала їх і Олена Зеленська.

Головними темами, що обговорювались під час форуму, стали підготовка громад та закладів освіти до реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та мотивація до реалізації наступних етапів впровадження системи реформи шкільного харчування.

Голова ОВА Андрій Райкович відмітив, що в 434-х школах Кіровоградщини є 431 харчоблок, з яких майже 90% працюють. Впродовж 2021-23-го років в реалізацію реформи шкільного харчування вже вкладено понад 40 млн грн.

– Це правильні витрати, адже йдеться про дитяче здоров’я, формування здорових харчових звичок підростаючого покоління, – наголосив він. – Сьогоднішній форум став гарною нагодою ще раз поспілкуватись, обмінятись думками та напрацювати практичні кейси для подальшого втілення цієї реформи в школах області.

Актуальними питаннями, що обговорювались учасниками форуму, були удосконалення процедури закупівель, вибір нових моделей харчування, контроль якості харчування дітей, модернізація харчоблоків та інші аспекти реформи. Також мова йшла про необхідність забезпечення закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників. Шкільна їжа має бути смачною, здоровою і обов’язково збалансованою, наголошували всі учасники форуму.

Також увазі присутніх було представлено успішні практики модернізації харчоблоків в закладах освіти Кропивницького – ліцеях «Мрія», «Центральний», «Європейська освіта» та Гірничій гімназії.