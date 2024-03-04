Про що думає лікар?

Лікар-онколог з Кропивницького Андрій Гардашніков написав книжку. Ось що з цього приводу він розповів журналісту «УЦ».

– Сама по собі ідея належить психологу Світлані Лукомській. Вона зібрала до купи всі ті дописи, які я кілька років писав в мережі Facebook та у власному блозі «Андрій Гардашніков. Онколог», систематизувала їх, розбила на розділи, створила ілюстрації, замовила друк. Якщо чесно, я ніколи собі не уявляв процес створення книжки (та й зараз його не дуже ясно уявляю). Ось поділитися своїми думками в соціальній мережі – це мені в радість. Особливо якщо мова йде про те, що мені здається важливим, про що хочеться говорити, а інколи кричати якщо не на весь світ, то принаймні на всю нашу країну. І я завжди радів, якщо бачив, що написане мною має відгук в інших людей, що не одному мені важливі ці теми, що є розуміння та підтримка читачів тих дописів.

Майже всі статті, які увійшли в книгу, присвячені питанням медицини: онкології, паліативної допомоги, етики в медицині та взаємним стосункам між пацієнтом та медичним працівником. І є одна стаття, в якій я ділюся своїми відчуттями та емоціями щодо свого релігійного життя та розуміння фрази «Бог в душі».

Чи можу я назвати цю книжку порадами? В якійсь мірі, бо є в статтях, наприклад, поради на тему, як досягати свого права на адекватне та своєчасне знеболення. Але там і статті, де я ділюся своєю точкою зору, своїми переживаннями, емоціями, відчуттями та враженнями. Є речі в медичній системі, які я критикую та гаряче бажаю, щоб вони змінилися…

На даний час всього замовлено 10 примірників. Це не бізнес-проєкт, це спроба поділитися дописами з тими, кому це може бути цікаво. Є електронна версія книжки, у вигляді PDF-файлу, яку може кожен вільно завантажувати безкоштовно. Я дуже сподіваюсь, що подібна книжка може дійсно стати корисною для тих, хто зіткнувся або з онкологічною хворобою, або з хронічним больовим синдромом (у тому числі й у випадку, коли треба допомагати рідній людині, яка опинилася в таких випробуваннях), може підказати певні дії в конкретних ситуаціях. А ще я сподіваюсь, що раптом чиновники-організатори медичної системи прочитають книжку… І проникнуться питаннями про необхідність змін в системі… Звісно, для цього мало однієї моєї книжки… Але сподіваюсь, що якусь користь і ця книжка зможе принести. Дуже би хотілося.