В лиху годину пізнаєш вірну людину

Прапор Олександрії підняли на ратуші у британському Баті – місті-побратимі, яке всебічно підтримує олександрійську громаду всебічну підтримку в ці складні часи.

24 лютого у місті Бат відбувся благодійний вечір «Світло з темряви» на підтримку української Олександрії. До Батського абатства прийшло понад 500 місцевих жителів і гостей міста, аби послухати українські мелодії та пісні. Серед запрошених були лідер ради Бата та Північно-Східного Сомерсету Кевін Гай і очільниця міста Діна Ромеро.

Перед глядачами виступали композиторка та піаністка із Прикарпаття Марія Яремак, вокалістка Ніколь Медін, місцевий скрипаль Тім Робб та український хор «Гармонія». А олександрійка, яка зараз живе поблизу Бата, фіналістка телепроєкту «МайстерШеф» Ірина Маленко пригостила учасників заходу авторськими стравами.

За одну годину зібрали понад 3600 фунтів, що становить близько 200 000 гривень. Донати на підтримку Олександрії продовжують надходити. Якщо вдасться зібрати належну суму, то за ці кошти планують придбати шкільний автобус, який підвозитиме дітей до Ізмайлівської гімназії.

Організувала благодійний вечір українка за походженням, жителька міста Бат Женя Шкіль та її громадська організація «Друзі Олександрії». Підтримку надали благодійна організація The Rotary Club of Bath і керівництво Бату та Північно-Східного Сомерсету.