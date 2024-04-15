Допоможемо Харкову разом!

Харків і громади області після численних ворожих ударів залишилися практично без світла. Кіровоградська ОВА звертається до всіх небайдужих долучитись до збору гуманітарної допомоги для міста Харкова, яке продовжує страждати від ворожих обстрілів.

На заклик голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича наші земляки долучилися до доброчинної акції – «Допоможемо харків’янам світлом – зберемо гуманітарний вантаж».

– Жителям Харківщини сьогодні надзвичайно потрібні генератори, заряджені павербанки, ліхтарі, екофлоу, батарейки. Не завадять і свічки. У кого є зайві такі речі, приносьте, – наголосив у своєму зверненні Андрій Райкович. – Передамо Харкову бодай трохи світла і тепла наших сердець з центру України, Кіровоградщини.

Ці речі допоможуть харків’янам:

– залишатися на зв’язку з близькими та отримувати важливу інформацію;

– зберігати продукти харчування та інші необхідні речі;

– підтримувати роботу життєво важливої інфраструктури.

У Кропивницькому енергетичну допомогу харків’янам можна приносити на пукти збору за адресами:

вул. Гоголя, 91/46 (туристично-інформаційний центр). Працює: понеділок- четвер з 08:00 до 17:15, п’ятниця з 08.00 до 16.00;

вул. Шульгиних, 3 (КП «Аварійно-диспетчерська служба»). Працює: понеділок- п’ятниця з 09.00 – 16.00;

вул. Юрія Краснокутського, 5 (Пункт незламності). Працює: понеділок-п’ятниця 09.00-16.00;

просп. Університетський, 29 (Пункт незламності). Працює: понеділок-п’ятниця 09.00-16.00;

вул. Велика Перспективна, 50 (Готель «Київ»). Працює: понеділок-п’ятниця 09.00-16.00;

вул. Незалежності, 7, корп. 1 (Бібліотека-філія №2 МЦБС). Працює: вівторок-субота 09.00-17.00.

Список пунктів збору гуманітарної допомоги в м. Олександрія:

Благодійний фонд «Центр допомоги “Олександрія”», вул. Поштова, 9, графік роботи: пн-пт з 09:00-13:00;

координаційний центр волонтерів, вул. Ярмаркова, 59, графік роботи: пн – пт 09:00-16:00; сб-нд 09:00-14:00.

Не будьте байдужими! Допоможемо Харкову вистояти!