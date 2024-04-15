Звичайне недбальство

Здається, кримінальна справа стосовно начальниці управління Кропивницької міської ради Лариси Костенко розвалюється.

Нагадаємо, у листопаді минулого року поліція повідомила Ларисі Костенко про підозру «у зловживанні службовим становищем, тобто умисному з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службового становища всупереч інтересам служби, яке завдало тяжких наслідків і вчинене за попередньою змовою групою осіб». За версією слідчого, зловживання полягало в тому, що у грудні 2021 року управління освіти заплатило компанії «Газенергоальянс» за електроенергію, не спожиту закладами освіти. До «злочинної групи» включено Аліну Кеіль, яка працювала в бухгалтерії управління освіти. Нещодавно досудове слідство у цій справі завершилося, її розглядає Ленінський районний суд Кропивницького.

Трохи раніше на розгляд того ж Ленінського райсуду потрапила кримінальна справа стосовно Олексія Горбатюка. Згідно з обвинуваченням, він, працюючи директором ТОВ «Газенергоальянс», вніс в службову документацію показники, які не відповідали обсягам електроенергії, фактично спожитої управлінням освіти Кропивницької міської ради, внаслідок чого органу місцевого самоврядування завдано суттєвої шкоди. Дії Горбатюка кваліфіковано як службову недбалість. 28 березня суд закрив цю справу, а Горбатюка звільнив від кримінальної відповідальності «у зв’язку зі зміною обстановки». Прокурор не заперечував. В ухвалі суду йдеться, що Горбатюк визнав вину і покаявся, що вчинене ним правопорушення – не з тяжких і не з корупційних, що його 15 березня нинішнього року звільнено з директорської посади, а шкоду міській раді відшкодовано ще восени торік – до того, як йому повідомили про підозру.

Отже, ніякої змови між керівництвом управління освіти й «Газ­енергоальянсом» не було, трапилося недбальство з боку постачальника, наслідки якого виправлено задовго до того, як обидві справи опинилися в суді. Одна з них ще розглядається…