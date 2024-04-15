Шукайте роботу

Ні для кого не секрет, що зараз в держави дуже скрутно з грошима, адже ми маємо фінансувати наше військо, але навіть у таких важких умовах потрошку ростуть і пенсії, і мінімалка. А чому би нам самим не покращити свої доходи? Чому би не потурбуватись про власне працевлаштування, знайти другу, а може, і третю роботу?

Ми зайшли тільки на один сайт із пошуку потрібних спеціалістів – jobportal.dcz.gov.ua – і вибрали пошук вакансій для Кропивницького. І вже на перших сторінках побачили, наприклад, такі пропозиції: бухгалтери із заробітком від 15 до 30 тис. грн, менеджер – 16 тис., комірник – 15 тис., водій навантажувача – 15 тис., комірник – 14 тис., оператор на АЗС – біля 10 тис., медсестра в дитячий будинок – більше 20 тис., сімейний лікар в Аджамку – 20 тис.

Серед інших вакансій – лікарі, у тому числі в кардіологічному центрі, технологи, інженери, перукарі, кухарі, кондитери, агрономи, машиністи, менеджери, водії автотранспортних засобів, швачки, вантажники, монтажники, штукатури, маляри, муляри, , зварювальники, фармацевти, вихователі, психологи, укладальники-пакувальники, прибиральники, двірники та багато інших.

Роботодавці Кіровоградщини мають більше 700 пропозицій для працевлаштування, у тому числі і без наявного досвіду роботи. Заробітну плату пропонують від 4 000 грн (пів ставки) до 30 000 грн.

Висновок можна зробити дуже простий: хто хоче працювати, а не тільки сподіватись на допомогу держави в такий складний для всіх час, то й роботу знайде.

Якщо ви у пошуку роботи або хотіли би змінити місце працевлаштування, зверніться до фахівців обласного центру зайнятості, вони підберуть для вас гідну вакансію. Також наявні вакансії можна переглянути:

– на сайті обласного центру зайнятості за посиланням: https://is.gd/LQ66ql;

– на Єдиному порталі вакансій – ttps://is.gd/EZ7xmm;

– у телеграм-каналах «Робота зараз: Державна служба зайнятості» та «Робота на Кіровоградщині. Служба зайнятості інформує».