Справи аграрні

Кіровоградські аграрії активними темпами продовжують весняну посівну кампанію. Про її особливості на брифінгу розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОВА Валерія Фурманова.

Посіяно ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 69,2 тис. га, що складає 96% до прогнозу. Зернову кукурудзу посіяно на12,1 тис. га (4% до прогнозу). Щодо технічних культур: соняшник посіяно на площі 19,8 тис. га (3% до прогнозу), цукрові буряки – на 1,2 тис. га (10%) та сою – 0,5 тис. га (0,4%).

– За останні 15 років посіви технічних культур зросли на 28%, – зазначила директорка департаменту. – У структурі поступово зменшується питома вага зернового клину в сторону олійних та технічних культур. За попередніми прогнозами, в цьому році посіви соняшнику та сої сягнуть свого історичного максимуму – 661 тисяча гектарів та 130,2 тисячі.

Це спричинено кількома факторами. По-перше, рентабельність виробництва цих культур значно вища, ніж при виробництві зернової групи. Ціна і попит на ці культури роблять їх економічно привабливими для аграріїв. По-друге, насіння соняшнику і сої завжди можна реалізувати переробним підприємствам на території нашої області та країни.

Валерія Фурманова зауважила, що аномально теплий квітень призвів до того, що окремі сільгосптоваровиробники вже почали сіяти соняшник і кукурудзу. Це поки що невеликі обсяги, в експериментальних цілях. Адже оптимальні періоди для висіву цих культур в нашому регіоні для кукурудзи і сої – з 20 квітня по 10 травня. Соняшнику – з 20 квітня по 20 травня.

Озимі зернові, а також ріпак знаходяться переважно в доброму та задовільному стані. Якщо нічого не завадить, можна сподіватися на гарний врожай.

Валерія Фурманова також довела до відома аграріїв, що наказом Мінекономіки затверджений Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується коштом бюджету. Тож цього року аграрії, що купуватимуть у виробників, внесених до переліку, заощадять на придбанні 25%.

На сьогодні до переліку увійшло 964 номенклатурні позиції продукції 21 українського виробника сільгоспмашин та обладнання. Кіровоградських серед них поки що немає, але за підсумками надходження та розгляду нових заяв виробників техніки та обладнання перелік буде оновлюватися.