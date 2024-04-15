Олександрія: плюс два мільйона

Чергову фінансову допомогу виділить Олександрійська громада для сил оборони.

Про це поінформував міський голова Сергій Кузьменко на засіданні виконавчого комітету.

– Продовжуємо допомагати армії – готуємо новий пакет допомоги. У цьому році наш місцевий бюджет передав до державного більше 100 мільйонів гривень на захист країни. Втім ми, виходячи з можливостей, які в нас залишились, все ж продовжуємо надавати підтримку захисникам. 25 квітня на сесії міської ради плануємо виділити на сили оборони більше 2 000 000 гривень. У міжсесійний період потреби бійців закриває мій благодійний фонд «Турбота». Допомагати захисникам – це зараз наше найголовніше завдання! – розповів очільник громади.

Цього разу допомогою будуть охоплені Третя окрема штурмова бригада, 41 окрема механізована бригада та наші захисники неба.

Пріоритетне завдання – якнайшвидше відновити дороги після зими та активізувати роботи – таке доручення дав міський голова Сергій Кузьменко начальнику управління ЖКГ Михайлу Сулятицькому на засіданні виконавчого комітету.

– У першу чергу, це стосується проїзду по вулицях. Дороги треба ремонтувати. Будемо шукати можливості, резерви, але місто має бути в порядку. Дякую, що розпочали роботи, це видно. Проте, підрядні організації, що працюють з управлінням ЖКГ, повинні працювати активніше. Прошу включити всі можливості і якомога швидше завершити ремонт доріг, – зазначив Сергій Кузьменко.

Нагадаємо, в Олександрії стартував поточний ремонт доріг. Підрядна організація ямковим ремонтом відновлює асфальтне покриття по вулиці Поштовій.