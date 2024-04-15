Будинок художника вже з вікнами

В липні 2022 року внаслідок ворожих ракетних ударів по ангарах льотної академії вибуховою хвилею було вибито вікна в Будинку художника. З тих пір порожні рами були забиті фанерою та закриті плівкою. Нарешті приміщення отримало нові вікна.

Голова обласної спілки художників Андрій Хворост прокоментував подію: «Кіровоградська спілка художників мала честь зустріти представницю американської організації Global Empowerment Mission (GEM) (партнерство з фондом Howardа Buffettа (HGBF)) чарівну пану Тетяну, яка відвідала Будинок художника у нашому місті. Нагадаю: завдячуючи цій програмі, яка направлена на заміну вікон у будинках, навчальних закладах та соціальних об’єктах, які постраждали від вибухової хвилі, в Будинку художника було замінено 18 вікон. Зважаючи на таку величезну допомогу, кропивницькі художники передали в дар фонду 14 своїх робіт. Дякуємо американському фонду, дякуємо Марії Чорній та Олександру Чорноіваненку за дієву підтримку митців. Дякую кропивницьким художникам за відданість і витримку».

Будинок художника належить НСХУ та утримується за рахунок членських внесків. Гроші невеликі, тому заміну майже двох десятків вікон не осилили б. Та все ж проблему вирішено. Натхнення вам, митці!