На волю – через Кропивницький?

О 12:20 минулої п’ятниці у Кіровоградському райсуді мав розпочатися розгляд «справи Червінського». Оте «12:20» одразу заінтригувало: невже у цій установі все розписано по секундах, що слухання призначили не на дванадцяту і не на половину першої?

Романа Червінського обвинувачують у перевищенні службових повноважень. Йдеться про те, що на початку великої війни він, тодішній виконувач обов’язків командира частини ССО, проводячи спецоперацію із заволодіння російським військовим літаком, начебто знехтував зауваженнями ГУР і СБУ, внаслідок чого затія провалилася, а ворогові стало відомо про розташування техніки й людей на аеродромі «Канатове». Слідчі пов’язали дії Червінського з ракетним обстрілом «Канатового», який стався удосвіта 23 липня 2022 року і під час якого загинув командир частини, сімнадцятьох військових поранено, знищено два літаки, зруйновано злітну смугу. З квітня 2023 року Червінський перебуває під вартою. Нещодавно досудове розслідування завершилося, справа потрапила в Кіровоградський районний суд, оскільки на підвідомчій йому території – у Кропивницькому районі – розташований аеродром «Канатове».

Проте дива в суді на нашій Балашівці не сталося: процес почався на пів години пізніше, ніж заявлялося, ще й у приміщенні, не розрахованому на резонансні слухання, – тіснота була, як у кропивницькій маршрутці № 55 між восьмою і дев’ятою ранку. Можливо, це були знаки про те, що з точки зору незалежного правосуддя «справа Червінського» – звичайнісінькі матеріали, які пудами надходять у суд.

Про те, що це – не так, Феміді нагадала громадськість, яка прибула з Києва та інших міст, щоб підтримати Романа Червінського. Приїхали екснардеп Микола Катеринчук, ексначальник військової розвідки Василь Бурба. Був дніпрянин Сергій Журавель, який покладає на верховного головнокомандувача відповідальність за втрати армії (син Сергія, Ярослав Журавель, помер у липні 2020 року у «сірій зоні» під Зайцевим, не дочекавшись евакуації). Були Ольга Червінська, дружина обвинуваченого, і ще кілька десятків людей, дехто – в футболках з написами «Свободу Роману Червінському» та з такими ж плакатами.

Лунали заклики «Свободу Роману Червінському!», «Україна з Романом Червінським!», «Смерть ворогам» і державний гімн. Люди з групи підтримки активно давали інтерв’ю, зокрема і столичному «П’ятому каналу», називаючи Червінського героєм, а кримінальне провадження стосовно нього – фарсом. Коли вартові заводили обвинуваченого у судову залу, знову залунало «Свободу патріоту Роману Червінському!», «Україна з Романом Червінським!». Червінському було приємно спостерігати таку підтримку, і він встиг до початку засідання виголосити промову про причини кримінального переслідування: «тому що ми говорили правду». (Червінський ще до великої війни розповідав про ворожу агентуру, яка, за його інформацією, окопалася у владних органах. Зокрема, публічно, на телевізійних ток-шоу спільно з Василем Бурбою звинувачував Офіс президента у зриві спецоперації із затримання «вагнерівців», причетних до збиття Іл-76 у Луганську і Boeing 777 біля Донецька.)

Нарешті зайшов суддя Ігор Гершкул і почав розбиратися, хто з учасників процесу з’явився на засідання. Як з’ясувалося, із сімнадцятьох потерпілих прибув лише один і немає доказів того, що решту повідомлено про судовий розгляд. Адвокати, які захищають Червінського, сказали, що за таких обставин проводити підготовче засідання не можна – щоб не порушити права потерпілих і обвинуваченого. Адвокат Андрій Йосипов наголосив на такій суперечності обвинувачення: сімнадцятьох людей, які фігурують потерпілими в обвинувальному акті стосовно Червінського, визнано постраждалими ще в одному кримінальному провадженні, де йдеться про російську агресію – ракетний удар по «Канатовому». За інформацією Йосипова, ці люди отримали відшкодування від держави. На переконання адвоката, це нонсенс – залучати їх потерпілими ще в одній справі.

Роман Червінський заявив, що в справі немає жодних доказів того, нібито він повідомив ворога про зосередження людей і техніки на аеродромі «Канатове». За його словами, слідчі ввели в оману людей, які зазнали поранень від ракетного удару, розповівши їм, що це він Червінський, поінформував росіян про ситуацію на летовищі, а тепер постраждалі, прозрівши, не хочуть свідчити у суді в статусі потерпілих, відмовляються брати участь у фарсі. Червінський послався на відповідь військової частини, яка не хоче фігурувати потерпілою в провадженні стосовно нього. Зауважив, що якби він повідомив росіян про обстановку на аеродромі, йому треба було б інкримінувати державну зраду, але цього не зроблено. До того ж, персонал летовища під час повітряної тривоги (яка того разу була посиленою) мав сховатися в укритті, але не всі подбали про безпеку. «Справу висмоктано з пальця, політичне переслідування», – вважає Роман Червінський.

Сторона обвинувачення теж висловилася проти того, щоб проводити засідання без потерпілих. Також прокурори порушили питання про продовження запобіжного заходу стосовно Червінського, оскільки 19 квітня завершується термін перебування його під вартою. Відповідне прокурорське клопотання уже подано до суду, яке, на прокурорську думку, слід розглянути невідкладно.

Захисники відреагували на цю пропозицію так – нагадали про закон, згідно з яким питання про запобіжний захід має вирішуватися після того, як суд розбереться у купі інших проблем: у закритому чи відкритому режимі розглядати справу, чи підсудна ця справа цьому суду тощо. Невідкладної потреби розглядати прокурорське клопотання про продовження запобіжного заходу захисники не бачать. Адвокат Віктор Василюк критично висловився про присутніх прокурорів: мовляв, упереджено ставляться до Червінського й систематично порушують його права, у зв’язку з чим сторона захисту багато раз клопотала про їх відвід, але «наші корупційні суди не задовольняють ці відводи, і тому вони, окрилені, продовжують маніпулювати законами, от і тепер звернулися з клопотанням, яке розглядати передчасно. В них одне завдання – тримати Червінського під вартою».

Знову узяв слово Червінський. Повів мову про тиск слідчими на потерпілих. Наміри прокурорів продовжити запобіжний захід Червінському зрозумілі: «Вся суть цієї політичної справи – тримати мене тут… Слідчий мені сказав: “Розрахунок на те, що ти сидиш, щоб усі боялися”».

Суддя Гершкул постановив відкласти судове засідання. Причина: відсутність потерпілих. Прокурорське клопотання про продовження тримання Червінського під вартою залишилося не розглянутим. Публіка залишала залу, вигукуючи: «Ганьба прокурорам!», «Прокурорів на фронт!», «Свободу Роману Червінському!».

На подвір’ї суду Ольга Червінська, дружина Романа, розповіла журналістам про чоловікові проблеми зі здоров’ям, про те, що не виконується ухвала суду про медичне обстеження. «Йому радять харчуватися тим, що є, і заїдати таблетками, щоб не боліло», – сказала.

Адвокат Андрій Йосипов поділився такою інформацією. Сторона захисту уже звернулася до Верховного Суду з клопотанням про те, щоб справа розглядалася в Києві. «А на відповідній стадії процесу порушимо питання про повернення обвинувального акта на доопрацювання, оскільки він не відповідає закону», – зауважив захисник. Також адвокати наголосили: 19 квітня увечері Роман Червінський має вийти на волю.