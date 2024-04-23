«Навчись рятувати життя». У Кропивницькому проведуть безоплатний тренінг-практикум із надання домедичної допомоги

У Кропивницькому на базі освітньо-культурного та волонтерського простору Гончаренко центр проведуть безоплатний відкритий тренінг з надання домедичної допомоги. Це спільний захід із Радою учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих та волонтерів «Патріот».

За словами організаторів, в умовах повномасштабної війни вміння надавати домедичну допомогу здатне врятувати безліч людських життів.

«В умовах обстрілів, яким піддається і Кропивницький, маючи навички надання домедичної допомоги, ви можете зберегти життя собі та близьким до прибуття фахівців. У надзвичайних ситуаціях кожна секунда є важливою. Швидка та відповідна допомога може значно підвищити шанси на виживання поранених», — зазначають організатори.

Захід відбудеться у партнерстві з Радою учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих та волонтерів «Патріот». Тренерка курсу — Олена Кочнєва — допоможе містянам засвоїти правила домедичної допомоги, напрацювати відповідні навички та навчитися діяти самостійно в критичних ситуаціях.

«У зоні конфлікту, яка зараз поширюється на всю країну, може бути багато травматичних ситуацій, таких як поранення від вогнепальної зброї, вибухів, обвалів тощо.Вміння надавати першу медичну допомогу дозволить вам ефективно реагувати на такі ситуації та зменшує ризик смертності — і дорослих, і дітей», — додають в Гончаренко центрі.

Захід відбудеться 24 квітня о 14:00 у Гончаренко центрі Кропивницький за адресою вул.Велика Перспективна, 4а. Тривалість тренінгу-практикуму — чотири години. Для участі достатньо зареєструватися за цим посиланням.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього.