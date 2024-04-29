«Місто живе в умовах недофінансування»

Сесія Олександрійської міської ради, що відбулась 25 квітня, прийняла низку рішень:

Міська рада виділила 3 155 000 гривень на підтримку сил оборони, реабілітацію і лікування військових, а також допомогу родинам загиблих Героїв.

– Місто живе в умовах надзвичайного недофінансування і знаходиться в надзвичайно скрутному становищі. Тому, коли ухвалюємо рішення, розуміємо, що можемо зробити небагато. Втім продовжуємо підтримувати армію, дбати про дітей та життєдіяльність міста, – сказав очільник громади Сергій Кузьменко.

У цьому році з місцевого до державного бюджету вилучено близько 120 000 000 гривень на захист країни.

На харчування дітей, сплату за енергоносії та термомодернізацію двох шкіл депутати виділили: 1 360 000 гривень на харчування дітей у садочках; додатково

2 000 000 гривень – на сплату за електроенергію; 5 367 000 гривень від держави – на сплату за спожите тепло. Також направили 2 300 000 гривень на співфінансування проєктів із термомодернізації будівель ліцею №17 та мультипрофільного ліцею.

На ремонт доріг Олександрійської громади депутати виділили 4 000 000 гривень. Зокрема, 2 300 000 гривень спрямували на поточний ремонт і 1 700 000 гривень – на капітальний ремонт.

– У квітні ми розпочали ремонтні роботи. Але відновили покриття лише на певних вулицях, оскільки з бюджету виділяли близько 2 000 000 гривень. Цього критично мало, адже минулого року на ремонт доріг використали 8 000 000 гривень, – розповів Сергій Кузьменко.

Також міський голова поінформував, що ремонтні роботи проведуть на найбільших вулицях міста – проспекті Соборному та вулиці 6-го Грудня.

Крім того, планується оголосити тендер на відновлення покриття по вулиці Січових Стрільців (Гагаріна) та Кременчуцькому шосе.

На підтримку галузі охорони здоров’я спрямували більше 3 000 000 гривень.

– Здоров’я людей – це наш пріоритет, тому один із головних видатків – підтримка наших медичних працівників та закладів. У першому кварталі ми проробили нелегку роботу із НСЗУ. Була важка ситуація із виплатою заробітних плат. Вона продовжує бути напруженою, але є контрольованою. Працівники вже не мають великих затримок із виплатою зарплат. У той же час, охорона здоров’я – це ще й обладнання, умови, на які теж треба звертати увагу, – зазначив міський голова.

Тож серед видатків, у тому числі:

– 1 000 000 гривень – на реконструкцію відділення дитячої лікарні під інфекційне відділення з блоком інтенсивної терапії;

– 1 000 000 гривень – на сплату за енергоносії;

– 374 000 гривень – на встановлення електрогенератора у Центральній міській лікарні.