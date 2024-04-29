Три в одному

Кіровоградська обласна рада на сесії має розглянути проєкт рішення «Про реорганізацію деяких закладів охорони здоров’я». Документ оприлюднено на сайті облради. Детально про майбутні зміни на брифінгу розповів директор департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОВА Олег Рибальченко.

Отже, планується до обласного фтизіо­пульмонологічного медичного центру приєднати два обласних комунальних некомерційних підприємства – дерматовенерологічний центр та центр профілактики та боротьби зі СНІДом. Ці два заклади, відповідно, припиняють свою діяльність як юридичні особи.

Необхідність реорганізації пояснюється тим, що дерматовенерологічний центр минулого року мав два пакети: амбулаторна медична допомога і пакет забезпечення кадрового потенціалу. Цього року в них лишився тільки один пакет, і з 1 січня вони не змогли законтрактувати відповідний пакет НСЗУ, внаслідок чого втратили будь-яке фінансування та зв’язки з Національною службою здоров’я. Як відомо, не укладені договори з НСЗУ – це втрата джерела фінансування. Після об’єднання фінансування відновиться.

Що стосується центру профілактики та боротьби зі СНІДом, то це підприємство тривалий час орендує приміщення у дерматовенерологічного центру. Приєднання його до зазначеного закладу виглядає логічним.

За словами Олега Рибальченка, скорочення кадрів не планується, адже персонал всіх трьох підприємств продовжить виконувати свої функції в звичному режимі. На пацієнтах зміни також не позначаться.