Врятувати немовля

Порятунок життів передчасно народжених діток – одне з пріоритетних завдань будь-якого пологового будинку. Крім фаховості та досвіду персоналу, велику роль відіграє сучасне обладнання. Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня м. Кропивницького отримав високотехнологічне обладнання. Це сталося завдяки проєкту міжнародної технічної допомоги від командування Збройних сил США в Європі. Донор проєкту – відділ оборонного співробітництва Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. До реанімаційного відділення передали 15 одиниць медичного обладнання на загальну суму близько 20 мільйонів гривень. Серед іншого – реанімаційні системи для новонароджених з апаратами штучної вентиляції легенів та моніторами.

До Кропивницького приїхав партнер проєкту Віталій Кушнір, аби засвідчити свою повагу та бути присутнім при передачі гуманітарної допомоги. Сучасна високотехнологічна апаратура американського виробництва надасть можливість лікарям медичного закладу надавати кваліфіковану медичну допомогу у відділенні реанімації під час порятунку життів передчасно народжених діток.

Керівниця пологового будинку Людмила Романів прокоментувала «УЦ» важливу для закладу та новонароджених немовлят подію:

– Це для нашого закладу дійсно подія. Ми отримали високотехнологічне обладнання для порятунку життів хворих або глибоко недоношених дітей. Воно представляє собою весь комплекс невідкладної допомоги: реанімаційний стіл, апарат штучної вентиляції легенів, монітор, помпи.

Ми таке мали, але то було обладнання минулого покоління. Тепер маємо нове, яке відповідає сучасним вимогам та можливостям медицини. Воно просте у використанні й дуже ефективне. Зараз маємо двох недоношених діток – кіло двісті і кіло чотириста, вони отримали необхідну допомогу і вже переводяться на другий етап виходжування.

Ще нам пообіцяли допомогу у медпрепаратах – це вже українська мережа аптек. Шукаємо допомоги, де можемо, і радіємо, що знаходимо небайдужих людей.

За словами Людмили Романів, з відділом оборонного співробітництва посольства США в Україні був підписаний меморандум, згідно якому в планах багато чого, крім придбання обладнання. Але про все детальніше згодом в «УЦ».