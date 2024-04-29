Благодійний бал краси та грації

28 квітня за ініціативи дирекції Кіровоградської обласної філармонії та за підтримки дирекції міжнародного благодійного фонду «Янгол життя» у фоє цього закладу культури відбувся справжній бал.

Він пройшов у вишуканій атмосфері, де панували музика і танець, де переважна більшість запрошених леді були у вечірніх і бальних сукнях, а джентльмени – у класичних костюмах та фраках. Окрасою балу стали барвисті та емоційні виступи кращих дитячих танцювальних колективів, що демонстрували зразки класичного, сучасного та спортивного стилю бальних танців.

Ті, хто ще не навчився вальсувати, отримали чудовий майстер-клас від тренера спортивно-танцювального клубу Dance Sport Life, переможця чемпіонату України та чемпіона Європи, майстра спорту України Іллі Чижми. Завершив їхню танцювальну освіту майстер-клас від Семена Пашкевича та Маріанни Козонак, які ознайомили нетямущих з танцем у стилі «бачата».

Свій спів подарували присутнім також солісти обласної філармонії Людмила Царенко і Артем Гасленко. А Віталій Волошенко чарував грою на саксофоні.

Окрім того, що бал був присвячений Міжнародному дню танцю, він виконав ще одну благородну місію – збір пожертв для допомоги дітям, які хворіють на онкологію.

Такими дітьми вже вісім років опікується міжнародний благодійний фонд «Янгол життя». Фонд працює у трьох напрямках: адресна допомога сім’ям, системна допомога дитячій обласній лікарні Кропивницького, допомога та підтримка в період реабілітації після онокзахворювань.

Під час балу справжніми живими янголятами було зібрано 11 109 гривень. Як зазначила директорка Фонду Ольга Присяжнюк, ці кошти одразу підуть на термінові потреби онкохворих дітей.