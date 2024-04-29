Рух і пам’ять

Міська влада Кропивницького прийняла низку рішень. Деякі заслуговують на особливу увагу. Тим більше вони жваво обговорюються громадськістю. Здебільшого схвально.

Щоправда, рішення виконавчого комітету про визначення пішохідними зонами частини вулиці Театральної – від Великої Перспективної до Кавалерійської та відрізку вулиці Архітектора Паученка – від Великої Перспективної до Пашутінської викликало іронію містян. Відомо, що ці відрізки вже давно вважаються пішохідними, хоча це не заважає зухвалим водіям порушувати правила.

Необхідність прийняття даного рішення викликана тим, що зазначена вулиця (раніше була Леніна, потім Дворцова, згодом Театральна та Архітектора Паученка) перейменована. Раніше діяло рішення міськ­виконкому «Про перекриття руху автотранспорту по вулиці Дворцовій», і воно втратило чинність.

Виконавчий комітет зобов’язав КП «Міськ­світло» розробити схему організації дорожнього руху в пішохідних зонах та забезпечити встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху відповідно до розробленої схеми.

На наступне рішення (поки що у вигляді доручення заступника міського голови Олександра Мосіна) містяни давно очікували, хоча подібні вже приймалися неодноразово. Управління транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради проконтролює виконання приватними перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів.

Мешканці мікрорайону Завадівка звернулися до міської влади з вимогою оперативно вирішити проблему, пов’язану з роботою маршруток. За їхньою інформацією, у вихідні дні мікроавтобуси маршруту №8 працюють найдовше до 19.00.

Олександр Мосін доручив профільному управлінню перевірити ситуацію і у разі виявлення порушень розірвати стосунки з перевізником. «Сьогодні ми не є заручниками приватних перевізників. Якщо вони не виконують умови договорів, ігнорують взяті на себе зобов’язання, то розриваємо угоди з ними, відповідно до чинного законодавства. Натомість необхідно прорахувати і збільшити на маршруті кількість комунальних транспортних засобів», – зазначив заступник міського голови.

І про пам’ять. В центрі Кропивницького, біля приміщення ЦНАПу, встановлять великий LED-екран, на якому транслюватимуть інформацію про загиблих захисників-земляків. На ньому постійно транслюватиметься інформація з фотографіями про всіх загиблих Героїв російсько-української війни, які поховані на Алеях Слави та кладовищах Кропивницького.

За допомогою пошукової опції на спеціальному планшеті, який розміщуватиметься поруч, можна буде знайти і переглянути інформацію про конкретного захисника. На цьому ж екрані містян сповіщатимуть про поховання загиблих воїнів, де і коли відбуватиметься прощання, а також щоденно вшановуватимуть пам’ять полеглих хвилиною мовчання.

Невеликий екран з інформацією про полеглих в зоні АТО був встановлений біля сесійної зали обласної ради. Обличчя захисників, які назавжди залишились в історії і нашій пам’яті, бачила обмежена кількість людей. Тепер дивитися в очі Героїв будуть тисячі українців.