Влаштовував у ССО

Ленінський районний суд Кропивницького ухвалив вирок стосовно місцевого жителя Михайла Луценка, який попався на отриманні грошей за обіцянку праце­влаштування в ССО.

Михайло Валерійович Луценко служив контролером першої категорії у територіальному управлінні Служби судової охорони в Кіровоградській області. У січні нинішнього року до нього звернувся знайомий і в інтересах свого приятеля поцікавився, чи є вакансії в ССО. Луценко пообіцяв з’ясувати. Невдовзі він повідомив знайомому, що днями проводитиметься конкурс на заміщення вакансій і його приятелю треба звернутися у відділ кадрів. Чоловік, якому хотілося охороняти суди, так і вчинив. У відділі кадрів йому підтвердили, що є вакансія контролера другої категорії в охороні Світловодського міськрайонного суду, розповіли, які документи слід подавати для участі в конкурсі.

Тим часом у Михайла Луценка, як зазначено у вироку, «виник умисел на незаконне збагачення». Він запропонував все тому ж знайомому зустрітися, щоб обговорити деякі деталі працевлаштування його протеже. На зустрічі Луценко й сказав, що береться вплинути на кадровиків і ця його допомога коштуватиме дві з половиною тисячі доларів. Співрозмовник сказав, що згоден, і поспішив в обласне управління СБУ – писати заяву про вимагання в нього грошей. 6 лютого Луценка затримали. Це сталося одразу після того, як він отримав дві тисячі доларів.

До викриття Луценка причетне й ДБР. У лютому воно оприлюднило інформацію про те, що посадовець судової охорони допомагав військовозобов’язаному ухилитися від мобілізації. У вироку про це – ні слова.

Вирок ухвалено 18 квітня, документ грунтується на угоді про визнання вини, яку у лютому Луценко уклав з прокурором. Врахувавши купу чеснот Луценка (не наркоман, не алкоголік, на службі хвалили як професіонала), суд призначив йому покарання у вигляді мінімального штрафу – 34 тисячі гривень.

Служба Михайла Луценка в ССО закінчилася 8 лютого. Згідно з декларацією, з 1 січня по 8 лютого йому нарахували 21 887 гривень зарплати. Його дружині, теж працівниці судової охорони, за цей час нараховано 32 778 гривень.