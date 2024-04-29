«Справу виграно», але Червінський в ізоляторі

Чергова інформація про «громадянина Ч., обвинуваченого в перевищенні службових повноважень, що призвело до ракетного удару по аеродрому», появилася минулого тижня на сайті Кіровоградського районного суду. Отже, пропонується називати Романа Червінського громадянином Ч. Логічно було б величати цей суд К-им районним, а суддів Ігоря Гершкула, Ірину Бойко та Олександра Квітку, які розглядають «справу громадянина Ч.» – Г., Б. і К. Коротко і просто.

Та численні ЗМІ (наше також), забувши про обережність, полізли поперед батька в пекло і встигли оприлюднити прізвища обвинуваченого, суддів, прокурорів та захисників. Засекречувати їх заново немає сенсу, тож продовжимо називати усіх повними іменами.

Останню інформацію про Червінського на сайті Кіровоградського районного суду опубліковано 22 квітня. Якщо вірити цьому повідомленню, 19 квітня не відбулося підготовче засідання «через постійні та затяжні повітряні тривоги, а також систематичні затримки сторони захисту», тому прокурор запропонував застосувати до Червінського статтю 615 Кримінального процесуального кодексу України «Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану», частиною 5 якої передбачено: «У разі неможливості проведення підготовчого судового засідання обраний слідчим суддею, керівником органу прокуратури під час досудового розслідування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вважається продовженим до вирішення відповідного питання у підготовчому судовому засіданні, але не більше ніж на два місяці». Згідно з ухвалою суду, сидіти Червінському в неволі як мінімум до 24 травня – на цей день призначено підготовче засідання, тоді й має вирішитися питання про запобіжний захід. Також на сайті суду повідомляється, що з 19 квітня Червінський перебуває у Кропивницькому слідчому ізоляторі (до того його тримали в столичному ізоляторі, підпорядкованому СБУ).

24 квітня адвокат Костянтин Глоба, один із захисників Романа Червінського, описав у Facebook своє побачення з клієнтом у Кропивницькому ізоляторі. Умови тримання Романа адвокат назвав більш-менш задовільними (мабуть, зі слів Червінського). «Єдине, що здивувало, – на початку побачення Романа помістили у металеву клітку близько півтора на півтора метра в кімнаті для спілкування, але через 5 хвилин розмови з охороною цю ситуацію виправили, – написав Глоба. – Загалом обговорили ситуацію, яка склалася у п’ятницю (тобто 19 квітня, коли суд ухвалив рішення про запобіжний захід. – В.К.), зійшлися на висновку, що ми вчергове виграли справу у суду! Саме у суду справа виграна, оскільки суд зачинився від Романа і сторони захисту! Все інше – це фарс…»

Нагадаю, у ніч на 20 квітня закінчувався термін тримання під вартою, визначений стосовно Червінського Шевченківським районним судом столиці. Червінський, його захисники, рідні та прихильники сподівалися, що він тієї ночі вийде на волю, адже у Кіровоградському районному суді протягом двох тижнів не відбулося навіть підготовчого засідання, на якому можна було б вирішити питання про запобіжний захід. Але суд, пославшись на воєнний стан, пролонгував тримання обвинуваченого. Цю ухвалу захисники Червінського одразу охарактеризували як незаконну з тієї простої причини, що її, мовляв, постановив незаконний суд. Про їхні претензії до суддівської колегії у складі Гершкула, Бойко і Квітки, розповідалося у попередньому випуску «УЦ».

Також захисники Червінського стверджують, що не знали про місце перебування клієнта з вечора 19 квітня по ранок 22 квітня. Зверталися в поліцію із заявами про викрадення людини, але правоохоронці і вухом не повели – навіть не внесено цю інформацію в реєстр розслідувань. Уранці 22 числа Роман Червінський знайшовся, у Кропивницькому слідчому ізоляторі.

Про все ту ж ухвалу Кіровоградського районного суду згадав народний депутат Петро Порошенко, виступаючи минулого тижня в парламенті. «19 квітня було розглянуто продовження запобіжного заходу після року тримання у в’язниці безневинної людини. Без Червінського, без адвокатів, а скоро буде вже без суддів, коли прокурорська трійка буде вирішувати питання перебування у в’язниці. Я переконаний в тому, що неприйнятно, коли суд залежний і упереджений, коли правосуддя вибіркове. Не може такого бути в Україні – це зразок Росії, проти якої Червінський боровся все своє свідоме життя», – сказав Порошенко.