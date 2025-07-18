Прокачай інгліш за літо. У Кропивницькому запустили безоплатний онлайн-курс англійської для підлітків

У Кропивницькому та Кіровоградській області стартує повністю безоплатний онлайн-курс англійської для підлітків віком 14-18 років, які прагнуть підтягнути знання та покращити володіння іноземною мовою. Заняття відбуватимуться на базі освітньої платформи Гончаренко центр Онлайн.

За словами організаторів, під час курсу підліткам допоможуть підтягнути здобуті в школі знання, подолати мовний бар’єр і зробити англійську частиною звичного спілкування. Навчальна програма побудована таким чином, аби студенти з перших занять почали практикувати розмовну мову та відчули, що англійська – це не про страх, а про свободу.

Головна ціль курсу – надолужити освітні втрати та допомогти майбутнім абітурієнтам покращити рівень володіння англійською перед складанням НМТ. Крім того, курс підійде і для студентів перших курсів, які вже склали національний тест, але не володіють англійською на достатньому рівні.

«У межах нашого курсу немає дублювання шкільної програми. Наша задача – виявити прогалини у знаннях студентів і допомогти здобути нові мовні навички. Тому програма доволі гнучка і адаптивна. Попри груповий формат занять, ми шукаємо підхід до кожного студента. Адже кожен навчається у власному темпі, і наші викладачі це завжди враховують», — кажуть організатори курсу.

Для реєстрації та навчання достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням: https://goncharenkocentr.1b.app/form/0/468/.

Після цього команда організаторів зв’яжеться з майбутнім студентом через месенжер та додасть до навчального чату. Участь у курсі повністю безоплатна, усе, про що просять автори курсу – відвідувати заняття та виконувати домашні завдання.

Довідка

Гончаренко центри — найбільша в Україні мережа безкоштовних освітньо-культурних просторів, заснована у 2021 році. Сьогодні понад 40 центрів працюють по всій країні — від обласних центрів до найменших містечок. Це місце, де можна вивчати іноземні мови, цифрову грамотність, фінанси, брати участь у лекціях, подіях і творчих клубах. Під час повномасштабної війни центри стали ще й волонтерськими хабами: тут плетуть сітки, збирають допомогу, друкують деталі на 3D-принтерах. Головна мета — давати людям знання, спільноту та відчуття сили діяти.