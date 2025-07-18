Як постраждалим від торгівлі людьми отримати матеріальну допомогу

Люди, які постраждали від торгівлі людьми, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу. Який розмір такої допомоги, які умови її отримання та які ще соціальні гарантії мають постраждалі від торгівлі людьми — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Щоб отримати допомогу, потрібно мати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Які підстави отримання статусу

щодо людини укладено незаконну угоду

її вербували, переміщували, переховували, передавали або удержували з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, шляхом обману, шахрайства, шантажу, погроз, використовуючи її вразливий стан чи залежність від іншої особи

є документи та матеріали, що підтверджують можливість встановлення такого статусу.

Як отримати статус

Звернутися до місцевої державної адміністрації із заявою про встановлення такого статусу. Впродовж 3-х робочих днів пройти співбесіду. Для співбесіди із законним представником дитини чи недієздатної особи може бути залучений перекладач (у разі потреби), психолог чи педагог та адвокат. Впродовж місяця, з дня проведення співбесіди нададуть відповідь.

Статус діє 2 роки, потім його можна продовжити ще на рік. Для цього місцева державна адміністрація має подати обґрунтування до Національної соціальної сервісної служби України.

Що дає статус особи, постраждалої від торгівлі людьми

Можливість отримати:

безоплатну медичну, психологічну, соціальну, правничу допомогу

тимчасове розміщення в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми (до 3 місяців). Якщо людина є свідком або потерпілою в кримінальному процесі, термін перебування в таких закладах можуть продовжити

відшкодування моральної та матеріальної шкоди

одноразову матеріальну допомогу у розмірі 3-х прожиткових мінімумів

сприяння у працевлаштуванні та освіті.

Як постраждалому від торгівлі людьми отримати матеріальну допомогу

Звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання особисто або через законного представника з документами.

Які документи необхідні

заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики

копія паспорта громадянина України або інший документ, який посвідчує особу

копія довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

копія документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби).

Який розмір допомоги

Матеріальна допомога надається одноразово у розмірі 3-х прожиткових мінімумів для відповідної категорії людей на момент звернення. У 2025 році це:

дітей до 6 років — 7689 грн

дітей від 6 до 18 років — 9588 грн

працездатних осіб — 9084 грн

непрацездатних осіб — 7083 грн.

Коли і як виплачуються кошти

Впродовж місяця з моменту подання заяви через Укрпошту або на банківський рахунок.

Якщо людина протягом календарного року не отримала таку допомогу з поважних причин, вона може звернутися у наступному.

Чому можуть відмовити у виплаті

подали неповний пакет документів

документи не відповідають вимогам законодавства

заявника (або його представника) визнали недієздатними.

Відмову можна оскаржити в суді.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як діяти у вашій ситуації. Наприклад, як отримати статус людини, яка постраждала від торгівлі людьми, як діяти якщо відмовили в наданні статусу тощо.

Постраждалі від торгівлі людьми також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це гарантовано Законом України «Про безоплатну правничу допомогу». Допомога з представництва інтересів у суді надається у зв’язку із захистом прав постраждалих, визначених Законом України «Про протидію торгівлі людьми». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/